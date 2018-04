Främlingsfientliga NMR ska marschera längs Brogatan via Kungsgatan ned till Kvarnängen och totalt gäller tillståndet i fyra timmar – från klockan 11.30 till klockan 15.30. Det är NMR själva som enligt Per Karlsson begärt att få stå just på Dollarstore parkering. Något inte polisen kan förhindra eller ha några synpunkter på.

– Vi har kontaktat vår juridiska avdelning som gett klartecken före beslutet. Det är en markfråga i grunden, säger Karlsson.

Boden mot rasism ville stå på Medborgarplatsen, men den gruppen har polisen flyttat så att de inte kolliderar med NMR.

– Polismyndigheten prövar bara den allmänna sammankomsten. När det gäller markdelen så är det faktiskt ett avtal mellan två parter. Det är ingenting som polisen lägger sig i. Men de behöver kontakta Dollarstore för att höra om de få stå där. Det är inte polisens ansvar.

– Lämpligheten till olika saker vad det än är i samhället kan vi alltid ifrågsätta. Den frågan lämnar jag att diskutera, säger Karlsson.

–Nej. Vi har prövat sammakomsten och har ingen anledning att göra en annan prövning.

– Om de två parterna inte kommer överens och det blir en dialog då kan vi diskutera en annan plats. Men först måste de båda paterna ha en dialog om markytan, säger Karlsson.