DANS

Birds (come back to bones) Kulturens hus Urpremiär fredag 20 april klockan 19.00 Kulturens Hus, Konsthallen Medverkande upphovspersoner: Marie Wårell och Fabian Wixe, Dansinitiativet. Musik/Musikaliskt stöd: David Björkén Kostym: Lotta Högberg Ljusdesign: Maria Roos Palmklint Konstnärligt stöd: Per Sundberg