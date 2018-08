Läs mer: Försökte köra över polis

Under natten fick Älvsbypolisen ett samtal om att en man körde rattfull. När patrullen begett sig ut i natten hittade de först inte mannen. Men ett par envisa poliser letade vidare och fick till sist syn på fordonet. Polisen, som klivit ur polisbilen, signalerade till föraren att stanna. Det gjorde han inte. Istället tryckte den berusade mannen gasen i botten och körde rakt mot poliserna. Den ena polismannen träffades av bilen som kom i full fart. Det berättar jourhavande förundersökningsledare Kjell Persson.

– Han lyckades vrida sig och kasta sig undan så att han inte blev allvarligt skadad, men han blev ju träffad av bilen. Det ska rubriceras som mordförsök, säger han.

Enligt vad Norrbottens media rapporterade under natten körde mannen vidare längs väg 94 i riktning mot Korsträsk. När Norrbottens media talar med Niklas Bergman under torsdagsmorgonen uppger han att färden istället fortsatte genom ett villaområde i Älvsbyn. Vansinnesfärden tog slut när han till sist krockade med ett träd. Polisen hade då hunnit ikapp mannen och tvingades använda elpistol för att få honom under kontroll. Till slut kunde mannen gripas och tas till polisstationen.

Förutom mordförsök misstänks mannen även för grovt rattfylleri och brott mot knivlagen.

– Han hade en kniv liggandes i bilen, säger Kjell Persson.

Uppdatering 09.46:

Efter förhör mad den misstänkte under natten har polisen rubricerat om händelsen i Älvsbyn från mordförsök till försök till grov misshandel. Brottet utreds nu av avledningen grova brott i Lueå.