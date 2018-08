Fjällen:

Mulet eller mulnande och från kvällen regn. Från i natt över går regnet i skurar. Då ca 5 grader. I morgon 5-10 grader. Sydlig, frisk eller lokalt hård vind som under natten vrider till väst.

Inlandet:

Sent i eftermiddag mulnande från sydväst från kvällen regn. Under natten uppklarnande och då 5-10 grader. I morgon skurar i väster, i öster växlande molnighet och temperaturer mellan 10 och 14 grader. Sydlig frisk vind som vrider till sydväst under natten.

Kusten:

Mulnande och under främst kvällen regn. I natt klarnar det upp och då ca 10 grader. I morgon 15-18 grader. Sydvästlig frisk eller i kustbandet lokalt hård vind.