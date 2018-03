- Undvik quizz och andra inbäddade appar och spel som förekommer på Facebook

- Undvik webbtjänster som kräver att du loggar in med Facebook

- Undvik att surfa genom trådlösa nätverk du inte litar på, eller vars leverantör du inte litar på

Sammantaget för alla tre företeelser är att du genom att fullfölja accepterar att ingå användaravtal, vilket kan medföra att dina användardata exploateras för okända syften eller säljs vidare.

Använd olika e-postadresser

E-postadressen är nyckeln till att identifiera dig som person i olika databaser. Om du använder samma e-postadress för att ansluta till ett trådlöstnätverk som du använder för att logga in på Facebook samkörs Facebook-data med de data nätverket samlar in om ditt surfbeteende. Det innebär att en profil upprättas om dig där det framgår vem du är, baserat på Facebooks uppgifter, och vilka sidor du surfar på, baserat på hur du rör dig på internet under tiden du är ansluten till det trådlösa nätverket.

Se därför till att använda olika e-postadresser. Du kan till exempel ha en personlig och en eller flera slaskadresser dit du – beroende på känslighetsgrad – väljer att få nyhetsbrev, kommunicerar med e-butiker och använder som inlogg för olika webbtjänster.

Källa: Digital Reliance