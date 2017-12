Kusten:

Över Norrbotten kan molntäcket spricka upp under dagen. I Västerbotten mulet och snöfall drar in söderifrån under dagen. I natt snöfall i hela området. 10-15 minusgrader, i natt vid Västerbottenskusten stigande till nära 0 grader. Nordlig eller nordostlig vind, vid kusten tidvis frisk.

Inlandet:

I södra delen mulet och lokalt snöfall, under dagen drar mer ihållande snöfall in söderifrån. I norra delen delvis uppsprickande molntäcke. I natt halvklart till mulet och snöfallet sprider sig upp över mellersta delen. 10-15 minusgrader, i norra delen i samband med klart väder 20-25 minusgrader. Nordlig eller nordostlig vind.

Fjällen:

I södra fjällen mest mulet och lokalt snöfall, i eftermiddag mer ihållande snöfall söderifrån. Här 10-15 minusgrader. I norra fjällen mest klart men i natt ökad molnighet. Här 15-20 minusgrader, lokalt -25. Vind omkring ost, på kalfjället lokalt frisk.

