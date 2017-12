– Det har varit mycket focus i klimatdebatten på det negativa och många har trott att det kommer vara jobbigt och krångligt att vara klimatsmart. Vi har vänt på det och fokuserat på lösningarna istället, det finns inga pekpinnar utan folk får prova sig fram och se vad som funkar i deras liv för att de ska vara klimatsmarta, säger Stina Sundqvist, klimatrådgivare och projektledare i Bechange.

I nio månader har klimatrådgivaren Stina Sundqvist och mentala coachen Ann Murugan väglett 21 Luleåbor för att få de att inse hur lätt och kul det är att byta till vanor som gör stor skillnad för klimatet. Projektet, som drogs igång hösten 2016 och avslutades i juni 2017 där enbart Luleborna fick delta i, gick ut på att kartlägga hur mycket varje individ bidrog till utsläppen av koldioxid per år genom sin livsstil. Fokuset låg på bilen, maten och bostaden.

– Resultatet blev superbra. Vi såg att deltagarna minskade sina klimatpåverkningar med 42 procent vilket är jättemycket. Det är vad svenska politiker och EU vill nå till 2030 och vi nådde det på nio månader, säger Stina Sundqvist.

Själva resultatet för fjolårets ”koldioxidbantning” uppnåddes genom att deltagarna först fick väga in sig och svara på frågor som rör deras livsstil. Beroende på vad varje deltagare själv ville satsa på så fick de bland annat prova olika elcyklar och bilar under projektet. Även föreläsningar och mental coachning i grupp och enskild hölls under projektet.

– Deltagarna fick sen använda ett webbverktyg där de själva fick gå in och svara på frågor som hur mycket kött de äter eller hur mycket åker de bil varje månad. Sen räknas allt ut och de får ett resultat som de får jobba med, säger Stina Sundqvist.

Nu har man alltså valt att bredda satsningen och inkludera hela Norrbotten. Det kommer vara samma koncept som fjolåret men istället för att hålla på i nio månader har programmet förkortats till fem månader.

– Idag lever vi i en tidspressad värld och många som känner att de vill göra det här har inte tiden och det är just de som behöver det också. Utmaningen den här gången är att försöka göra programmet så kort som möjligt men ändå ha kvar bra resultat, säger Stina Sundqvist.

Den 26:e januari startas nya projektet och arrangörerna söker nu efter 25 nya deltagare från hela Norrbotten. Sista ansökningsdagen är den sjunde januari.