Norrbottens Media har tidigare skrivit om Sverigedemokraternas problem med sin kommunlista inför valet. Jeff Ahl fanns nämligen med fast han gått med i ett annat parti. Bernt Drugge, gruppledare för SD i Boden, blev själv överraskad över avhoppet.

Enligt Drugge innebär avhoppet att man måste ta ett omtag med kommunlistan inför valet.

– Vi hade ett möte förra veckan. Det blev då som jag tidigare trodde. Jeff Ahl är struken från kommunlistan och övriga namn under honom kom upp ett ”snäpp”.

– Inga övriga ändringar är gjorda, säger Bernt Drugge.

Sverigedemokraterna kommer att ha 15 namn på listan och den ska vara inskickad till länsstyrelsen.

– Enligt uppgift till oss ska Jeff nu ha lämnat in sin avsägelse av sin fullmäktigeplats i kommunen, uppgav Ahl före helgen.

När Norrbottensmedia frågar kommunsekreteraren på måndagen om någon uppsägning finns inne blir svaret nej. Vilket även Bernt Drugge får besked om. Någon timme senare mejlar kommunsekreteraren att Ahl mejlledes hört av sig. I mejlet skriver Ahl: ”Jag har skickat en skriftlig uppsägning, men den verkar inte ha kommit fram än. Jag bekräftar därför även via mail att jag vill avsäga mig min plats som ordinarie ledamot i Bodens kommunfullmäktige.” Under måndagen behandlades också avhoppet under kommunala val.

Enligt Bernt Drugge, som själv står på första plats på kommunlistan, blir det Christer Fjellström som i dag är förste ersättare som kommer att gå in som ordinarie ledamot.