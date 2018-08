NORRBOTTEN Polisen har fått in en anmälan från en person i Norrbotten som blev lurad på pengar när hen försökte sälja ett fordon på blocket.se. Säljaren blev kontaktad av en person via mail, som undrade om köpet kunde göras via Pay pal, ett sätt att föra över pengar på internet.

När säljaren sa ja, blev hen uppmanad att föra över pengar för transporten och därefter skulle säljaren få pengarna för fordonet på sitt konto. Men några pengar kom aldrig, trots att säljaren satt över 9 995 kronor för transporten.

Då kom istället ett nytt mail, köparen ville ha 7 950 kronor för en försäkring. Då förstord säljaren att hen blivit lurad, och kontaktade polisen.