I snart en vecka har skogsbränderna rasat i Norrbotten. Just nu pågår tio stycken i Norrbotten enligt följande:

Gällivare: Tre stycken

Jokkmokk: Två stycken

Älvsbyn: En skogsbrand

Pajala: Två stycken

Överkalix: Två stycken

– I morse bedömdes de flesta vara under kontroll men nu under dagen har det blivit varmare. De är uppe och flyger just nu för att kolla hur stora skogsbränderna är, säger räddningschefen, Patrik Bylin.

Den största av bränderna bedöms vara den i Klockarmyren, Jokkmokk. Där har branden rasat för fullt under de senaste dagarna. I dag på morgonen bedömdes den inte vara under kontroll.

Totalt jobbar 30 brandmän runt om i länet med släckningsarbetet, även ett 30-tal hemvärnssoldater hjälper till liksom markägare och skogsägare.

- Ingen person ska ha skadats, inte heller några byggnader, säger Patrik Bylin.