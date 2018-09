Norrbottens regemente, I 19, vill varna allmänheten.

Norrbottens Media har träffat övningsledaren under den aktuella övningen som genomfördes mellan den 22 och 23 augusti, löjtnant Anton Cortinovis på Artilleriregementet, A9.

Han berättar att de genomförde gruppstridsskjutningar med en rekrytpluton på A9. De hade handeldvapen med finkalibrig ammunition och övade skarpt.

– Under de 24 timmarna när övningen pågick och fältet var avlyst så var det totalt fyra stycken av varandra oberoende incidenter, som omfattade sammanlagt sju personer.

Utan att gå in på detaljer på varje händelse uppger Anton Cortinovis, att det rörde sig om svampplockare och löpare samt även motorcyklister som kört in och körde cross inne på området.

Vid tre av händelserna lyckades försvaret personal få kontakt med personerna och konfronterade dem.

– De svar vi ofta får är att de inte förstått helt enkelt och förstår inte allvaret i att passera de avspärrningar som finns, säger Anton Cortinovis.

Han förklarar att det händer att folk söker sig andra vägar förbi de avspärrade vägarna med bommar och tar sig in på skjutfältet via mindre stigar och stråk. Att passera en avspärrning och ta sig in på övningsområdet är förenat med livsfara.

– Man utsätter sig själv för en mycket stor risk.

Det sitter information vid vare vägbom och det går också att läsa vilka områden som är avspärrade och när de är det på Försvarsmaktens hemsida.

– I första hand är det informationen som finns vid bommar och varningstavlor som gäller, eftersom det kan komma förändringar med kort varsel. Det är den enskildes ansvar att kontrollera vad som gäller för det aktuella datumet man vill ta sig in på området, säger Anton Cortinovis.

Om man är osäker finns det på alla varningstavlor telefonnummer till säkerhetscentralen som man kan kontakta för information om vad det är som gäller.

– Budskapet vi vill förmedla är att inte passera avspärrningarna utan respektera dem. De finns där av en anledning, att inte privatpersoner och allmänheten ska komma till skada.

– Det sker vid upprepade tillfällen och har gjort det under en längre tid. Det som är viktigt att ha med sig är att övningsverksamheten ökar i och med att antalet värnpliktiga har ökat. Det kommer ske verksamhet på skjutfälten i större omfattning än bodensarna är vana vid. Det gäller att ha koll på när det genomförs övningar.

Försvaret övar dessutom inte enbart skarpt med finkalibrig ammunition, utan använder även mycket grövre ammunition.

– Vi använder inte bara handeldvapen, utan även grövre kalibrar och dessutom kan terräng- och mörkerkörning genomföras. Då spärrar vi också av fältet för att privatpersoner inte ska kunna komma in och komma till skada, säger Anton Cartinovis.