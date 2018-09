Varningen som utfärdades vid tio-tiden idag avser norra Lapplandsfjällen där det under kvällen kommer att blåsa mycket hårda vindar i sydostlig riktning. Vindarna förväntas uppnå hastigheter på 18 m/s och kommer att vara som allra starkast på läsidan av berget. Vindarna förväntas att avta först under tisdagsmorgonen och i kombination med den kraftiga blåsten kommer även regnskurar att tillta under natten.

En klass 1 varning för mycket hård vind med nederbörd skickas ut då medelvind mellan 18 m/s och 25 m/s blåser samtidigt som nederbörden uppgår till minst 5mm inom tolv timmar.