Det första tåget skulle egentligen ha rullat från omlastningscentralen i Pitkäjärvi, utanför Svappavaara, för nästan två veckor sedan. Men på grund av den stora branden i en snöskyddstunnel längs järnvägen mot Narvik fick premiären ställas in.

– Vi hade två tåg som vi fick planera om och det kommer inte att påverka oss nämnvärt, säger Andreas Lantto.

Under tisdagen ska representanter från Kaunis Iron, Railcare och entreprenörer finnas på plats för att vinka av det nionde tåget i ordningen och ringa i klockan som är framtagen speciellt för tillfället.

– Det känns jätteroligt och det är en stor milstolpe för oss. Vi har faktiskt redan smugit igång det här under förra veckan, så det här blir väl mer den officiella första avgången även om vi har kört hela förra veckan, säger Andreas Lantto.

– Vi har haft första salvan, vi har haft första lastbilen som har rullat, nu har vi första tåget går och nästa blir första utskeppningen som sker andra halvan av september som det ser ut nu.

Inledningsvis kommer ett tåg per dygn att rulla från Pitkäjärvi. I full produktion kommer två tåg per dygn att köras. Varje tåg kommer att bära en last på strax under 3000 ton malm.

– Logistikkedjan är en väldigt viktig del i hela produktionsprocessen, från att bryta malm och anrika till att vi faktiskt får vår produkt levererad till kund, säger Åsa Allan, platschef Kaunis Iron.