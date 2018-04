Det viktigaste för en snabb snösmältning är utan tvekan plusgrader dygnet runt. Då slipper man starta om på ruta ett igen efter nattens kyla. Det går åt väsentligt mycket mer värme om man först måste smälta den is som bildats av gårdagens smältvatten. Solen i all ära, men om det är soligt väder är det klart, vilket då oftast leder till kalla nätter med köldgrader. Minusgrader nattetid gör att snösmältningsprocessen stannar upp, blötsnön och vattnet fryser till is, och smältprocessen måste startas upp på nytt när temperaturen åter hamnar på plussidan.

En parameter som nog många inte tänker på som viktig för snösmältningen är vinden, men den har faktiskt ganska stor betydelse. Är det vindsvagt så kyler snön den luft som ligger närmast snöytan. Den kalla ”luftkudde” som då bildas skyddar snön från den något varmare luft som finns därovanför. Det gör att snösmältningen inte blir så effektiv som den blir om det blåser lite. Då blåser ”luftkudden” sönder och bort, och varmare luft kommer i kontakt med snöytan, och snön smälter fortare.

Milt och blåsigt väder, speciellt med plusgrader dygnet runt, gör att snösmältningen tar ordentlig fart. Något som faktiskt kan bidra är även regn, vilket kanske låter lite underligt. Visserligen blir vatteninnehållet i snötäcket större då, men regnet bidrar till att snön smälter fortare. Som när man frostat av frysen hemma och vill bli av med snön och isen man lagt i diskhon, då spolar man vatten på för att få det att smälta snabbare.

Kan du inte ge dig till tåls och låta naturen ha sin gilla gång så finns det några knep.