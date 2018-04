Efter tre år som verksamhetschef och konstnärlig ledare för Tornedalsteatern väljer Carina Henriksson att kliva av till hösten, när hennes uppdrag går ut.

­– Det var inget lätt beslut att fatta. Jag har funderat fram och tillbaka, men det kändes väldigt rätt i tiden just nu, av olika anledningar.

När hon summerar tiden på teatern kan hon nöjt konstatera att hennes uppdrag är slutfört:

– När jag gick in i Tornedalsteatern satte vi upp en lång lista med mål som vi skulle uppnå under den här perioden, och vi har faktiskt bockat av varenda en av de målsättningar vi hade. Vi har lyckats dra in ökade verksamhetsmedel med en miljon, utökat verksamhetsområdet, fått en till medlemskommun och arbetat fram längre avtal som innebär en långsiktig satsning på Tornedalsteatern.

Antalet barn och ungdomar i teatern har ökat, något som hon är särskilt glad över:

– Det är de som ska lyfta både teatern och språket vidare, genom att de använder språket på scenen.

Hon hyllar sina kollegor som hon säger sig ha haft roliga och arbetsamma år med. När nu en går i pension och två slutar känner hon att det är dags även för henne att lämna över:

– Det blir en nystart för teatern där nya människor med nya idéer och visioner får komma in och skapa en ny grupp.

En stor anledning till att hon slutar är att chefstjänsten ska förändras:

– Jag har varit anställd som teaterchef och konstnärlig ledare. Tidigare var tjänsten delad, med mig som konstnärlig chef och Anna Kumpula Kostet som verksamhetschef. När hon slutade frågade de om jag kunde ta på mig allt, och det har jag ju gjort. Men det är två roller, mycket mer än ett heltidsjobb egentligen.

Vid det senaste styrelsemötet kom nya direktiv.

– Tjänsten ska innebära mer av kontorsjobb mellan klockan 8 och 17, ingen möjlighet till övertidsersättning eller att ta ut komp.

– Verkligheten på teatern ser inte ut så. Vi har ofta repetitioner och föreställningar på kvällar och helger, eftersom vi jobbar med en blandning av proffs och amatörer. Så jag ser det inte som förenligt med mitt uppdrag.

– Vi är ju Tornedalsteatern, inte Pajalateatern. Vi har fyra medlemskommuner och turnerar i hela Norrbotten. Jag känner kanske inte riktigt att jag är kontent med den styrelse som är i dag och deras idéer, och då är det lika bra att man byter folk. Det finns massor med människor som vill jobba med kultur på teatern.

Fram till den 1 september går hon in där det behövs, avslutar projekt och hjälper till att sätta in sin efterträdare i arbetet. Efter semester och tid med familjen ska hon ladda om.

Och Norrbotten lär få se mer av Carina Henriksson, även efter Tornedalsteatern.

– Jag ska bo kvar här uppe, det har jag tänkt. Och jag har många sånger och dikter som vill ut, så vi får se. Det kanske dyker upp något uppdrag också, jag är helt öppen. Jag tror att om man stänger en dörr så öppnas en annan, det ger sig. Jag lever i nuet och drivs av lust och passion.