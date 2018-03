I naturliga opioider finns alkaloider som utvinns ur växten opiumvallmo, såsom morfin och kodein. Dessa kallas också opiater.

Syntetiska opioider är en större grupp, som framställts genom exempelvis kemiska modifikationer av morfin. Hit hör bland annat heroin, fentanyl och en rad andra ämnen.

Opioidernas smärtstillande och berusande egenskaper har används under flera tusen år, och används fortfarande under kontrollerade former som smärtstillande läkemedel i sjukvården.

I praktiken påverkar opioiderna kroppens centrala nervsystem. Den omedelbara effekten är starka känslor av vällust samt att hunger, smärta och sexuell lust kan försvinna. Opioiderna är beroendeframkallande eftersom de ger ett kraftigt rus och kroppen snabbt utvecklar tolerans mot dem. Abstinenssymptomen är svåra. För stora doser kan leda till andningsstillestånd och död.

Källa: Nationalencyklopedin, Beroendecentrum, Medibas med flera