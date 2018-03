Det är blåsigt i fjällen just nu med vindbyar uppåt 20 meter per sekund och det i kombination med snöfall. Under måndagsmorgonen väntas vinden avta. Ute på Borttenviken så kommer det blåsa kuling vilket SMHI också varnar för.

Temperaturmässigt är det tämligen humana siffror i Norrbotten i dag. Det kommer ligga mellan -2 och -7 grader i stort sett i hela länet. Varmast vid kusten. Det kommer mestadels vara molnigt.

Måndagsprognoser från SMHI

Kusten

Mest molnigt och en del snöbyar passerar söderut under dagen. -2 till +3 grader, högst vid Västerbottenskusten. Västlig vind som under dagen vrider mot nordost, risk för hårda vindbyar. Bakom snöbyarna klarnar det upp och till natten väntas mest klart och 8-12 minusgrader. Nordlig vind som avtar.

Inlandet

Mest molnigt och lokalt snöfall. 0-5 minusgrader. Västlig vind som under dagen vrider till nord, risk för hårda vindbyar. I kväll klarnar det upp allt mer och till natten väntas mest klart och 10-20 minusgrader. Avtagande vind.

Fjällen

Inledningsvis västlig eller nordvästlig vind, på kalfjället och på vindutsatta platser 15-20 m/s. Det i kombination med snöbyar. Under förmiddagen vrider vinden till nord eller nordväst och avtar, likaså mattas snöbyarna av norrifrån och från eftermiddagen kan molntäcket börja spricka upp. 5-10 minusgrader. I kväll och i natt klart till halvklart och bara lokalt någon snöby. I natt 15-25 minusgrader, kallast i klara områden.