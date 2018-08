Det ska röra sig om en brand på 100 gånger 50 meter vid Blötmyran.

Uppdatering klockan 16.55:

Branden upptäcktes från ett brandflyg. Räddningstjänsten är på väg dit.

Uppdatering klockan 18.20:

Skogsbranden har spridit sig, nu brinner närmare en hektar mark. På plats finns resurser från Överkalix, Gunnarsbyn, Töre och Råneå.

– Branden är inte under kontroll men vi hoppas att den är det senare under kvällen. Man jobbar för fullt med släckningsarbetet just nu, säger Adam Dahlberg, inre befäl vid räddningstjänsten.

Artikeln uppdateras.