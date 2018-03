Leif Eklund som bor i Sävast har jobbat över 40 år i byggbranschen som platschef åt bland annat NCC, Siab och Vattenfall. Han har varit med att bygga Bodens kraftstation, Nordpoolen och Försvarsmuseum. Enligt honom är det mindre risk med snötyngda sadeltak jämfört med plana tak för man får en jämnare utbredd vikt.

– Jag tycker ändå att det borde finnas en slags kvalitetssäkring, att man i ett tidigt skede bestämt att taket får belastas med max antal kilon. Exempelvis 150 kilo per kvadratmeter. Vikten kan även vara högre och skilja beroende hur taket är dimensionerat.

Eklund efterlyser även en riskanalys i händelse av extrema snömängder med kort varsel och vad fastighetsägarna behöver vidta för åtgärder för att förhindra takras.

– Idag väntar många till fem i tolv innan de börjat skotta sina tak och då kanske det redan är försent. Ser man på alla takras som varit sista tiden så skottar man taken alldeles för sällan.

Snön är dock ett väldigt komplext problem. Oftast kan det vara is på taket som ställer till bekymmer.15 centimeter is motsvarar 135 kilo per kvadratmeter.

– Våren i år har varit väldigt speciell med många skiftande väderlekar. Det har också snöat mycket, säger Leif Eklund.

När han mäter snön så används den egna prototypen. Ett enklare plåtrör som har en area på en kvadratdecimeter. Röret skär ned i snön till botten av taket. Längs sidan löper också ett snöre som gör att bottenluckan fälls upp för att kunna stansa ut snöbiten längs ner mot takplattan.

– För att behålla snön i röret så har jag satt så kallade gashandtag som jag vrider runt så snön inte ska trilla ut.

Röret har också ett pålimmat måttband. På sitt eget tak uppmäter Leif snömängden till 55 centimeter.

En annan viktig detalj både före provtagningen och efter är den lilla hushållsvågen.

– Jag ställer plåtröret utan snö på vågen och väger det först. När jag sedan väger röret igen med snö så jag vet vad snöbiten väger som jag ska beräkna hela snötyngden efter, säger Leif Eklund.

Den utstansade snöbiten väger 1,4 kilo per kvadratdecimeter. Om Leif tar snöbitens vikt gånger 100 så ligger det 140 kilo snö per kvadratmeter på hans tak efter snömätningen. Det ska helst inte ligga mer än 1500 kilo där.

– Jag har ändå skottat mitt tak redan en gång i år. 1500 kilo kan jämföras med om du har parkerat en personbil på 10 kvadratmeter uppe på taket. Då kanske folk börjar förstå att snö är tungt.

Leif Eklund ser gärna att något företag vill tillverka hans rör framöver.

– Röret är väldigt enkelt att ta reda på snömängden med och har en låg tillverkningskostnad.