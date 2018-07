Den ihållande värmen är kvar, men nu förväntas åsk- och regnskurar att dra fram över hela norrland. Under dagen spås temperaturen att ligga kvar ovanför 20-graders strecket, men med inslag av regn och åska.

Kusten: Ökad molnighet under dagen västerifrån som följs av skurar med inslag av åska. Temperaturer mellan 22-27 grader under dagen och mellan 10-15 grader under kvällen. Molningheten minskar mot natten och klart till halvklart väder. Västliga eller växlande vindar.

Inlandet: Varmast i öst men även här temperaturer mellan 22-27 grader. En ökad molnighet drar in västerifrån och drar med sig skurar med inslag av åska. Framåt natten klarnar det och förväntas vara klart till halvklart och ca 10 grader. Västliga eller växlande vindar.

Fjällen: Mulet väder som drar in från sydväst. Regnskurar att vänta under dagen och en temperatur mellan 14-19 grader. Molnigheten minskar under kvällen och mot natten kan temperaturen sjunka ned mot 5 grader. Väst eller sydvästlig vind som på kalfjället blåser friskt under dagen.