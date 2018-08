Det varma vädret som dominerat nu i juli månad håller ännu i sig och längs med kusten kan temperaturen klättra över 30 grader ännu en gång. Inlandet och fjällen kan få ordentliga regnskurar under eftermiddagen.

Kusten: Längs med kusten spås soligt väder med inslag av växlande molnighet under dagen. Temperaturen kan på sina ställen komma upp i hela 31 grader under dagen. Under kvällen och natten kan det komma lokala regnskurar, temperaturen då mellan 15 och 20 grader. Sydlig eller sydvästliga vindar under kvällen.

Inlandet: I inlandet blir det mer växlande molnighet med inslag av regnskurar och åska under eftermiddagen. På sina ställen kan dessa regnskurar bli kraftiga, men temperaturen tros ändå ligga mellan 24 och 27 grader under dagen. Under natten övergår regnet till lätta skurar och temperaturen sjunker till mellan 13 och 18 grader. Risk för dimma. Sydlig eller sydvästliga vindar under kvällen.

Fjällen: Även i fjällen kommer det vara en växlande molnighet med regnskurar och åska, som på sina ställen kan bli kraftiga skurar. Temperaturer mellan 16 och 22 grader under dagen och mellan 10 till 14 under natten. Under kvällen lättare skurar och risk för dimma. Sydliga vindar som under eftermiddagen övergår till västliga vindar.