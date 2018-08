I Luleå förväntas solen visa sig igen redan under förmiddagen och vid lunchtid ska det bli runt 25 grader varmt. Även södra delarna av Tornedalen lär se en hel del sol. I inlandet ska det spricka upp mer och mer under dagen och Jokkmokk förväntas få ganska fint väder med kring 20 grader, medan de flesta av molnen kring Kiruna och Malmfälten väntas hänga kvar även under eftermiddagen.

Kustlandet

Soligt med en del stackmoln och 22-27 grader. Till natten varierad molnighet och som lägst 12-17 grader.

Inlandet

Växlande molnighet, i nordligaste Lappland någon skur, 16-21 grader. I natt varierad molnighet, sent i natt ökad molnighet västerifrån och som lägst 7-12 grader.

Fjälltrakterna

Under morgonen regn- eller åskskurar som rör sig bort åt nordost och följs av växlande molnighet och 10-15 grader, lokalt lägre. I natt i södra Lapplandsfjällen någon skur, i övrigt klart till halvklart. Sent i natt ökad molnighet västerifrån och som lägst 5-10 grader.

En klass 1-varning är utfärdad för kulingvindar på Bottenviken under torsdag morgon och förmiddag. Vid kusten kan det blåsa hårda byvindar från väst eller sydväst och även kalfjället kan få frisk eller hård vind.