Efter lite mer instabilt väder på sina håll under gårdagen så verkar det nu som att solen och värmen åter tagit över på väderkartan. Åtminstone längs med Norrbottenskusten. Även inlandet får se ett mer stabilt väder under dagen, men uppemot fjälltrakterna får man räkna med en risk för regn.

Kusten: Vädret längs med kusten ska bli soligt och varmt. Den dimma som legat under natten och morgonen förväntas lätta under förmiddagen och då ersättas av klart väder med temperaturer mellan 25 och 30 grader. Under natten kommer dimman tillbaka och temperaturen sjunker ned mot 15 grader. Syd eller sydostliga vindar.

Inlandet: Även i inlandet blir det varmt med temperaturer mellan 22 och 28 grader. Överlag kan man förvänta sig soligt väder, men med inslag av moln på sina håll. Under natten sjunker temperaturen ned mot 10 grader och i västra delarna av inlandet kan man räkna med någon regnskur. Svaga vindar i sydlig riktning.

Fjällen: I fjälltrakterna får man räkna med mer instabilt väder med inslag av både regn- och åskskurar under eftermiddagen. I övrigt stiger temperaturen upp emot 15 till 22 grader för att under natten sjunka ned mot 10 grader igen. Även under natten kan man räkna med regnskurar och åska. Sydliga vindar.