Den som trodde att snöandet var över får tänka om. Under lördagsdygnat ska det exempelvis falla omkring sju centimeter snö i Luleå enligt SMHI. Men inann dess så får norrbottningarna vid kusten en ganska solig inledning på fredagen inann det drar in moln under eftermiddagen. Läget är liknande för inlandet med den skillnaden att det inte kommer snöa lika mycket. I Kirunatrakterna väntas exempelvis ingen snö alls. I Tornedalen blir det en solg start på fredagen och sedan endast lättare moln. Under lördagen väntas det dock snöa även här.

För prognos för just din kommun klickar du här!

SMHI:s prognos i sin helhet för fredagen:

Kusten

Inledningen på dagen blir rätt så solig men under eftermiddagen ökad molnighet från sydväst och till kvällen når snöfall fram till Västerbotten och fortsätter sedan vidare över Norrbotten till natten. Dagstemperatur 2-6 minusgrader, i natt 3-10 minusgrader, allra längst i norr ner mot -15. Mest svaga vindar.

Inlandet

Först goda solchanser men molnen tätnar alltmer från sydväst och följs i kväll av snöfall. Dagstemperatur 3-10 minusgrader, i natt 5-15 minusgrader, i nordligaste delen delvis klart väder och ner mot omkring -20. Mest svaga vindar.

Fjällen

I norra delen till en början goda solchanser men molnen tätnar från sydväst och på eftermiddagen når ett snöfallsområde södra fjällen. Snöfallet sprider sig sedan norrut. 5-15 minusgrader, i natt ner mot omkring -20 i nordligaste delen. Tilltagande sydostlig vind som i eftermiddag eller i kväll blir frisk på kalfjället.

Temperaturobservationer 05.00

Karesuando -21,6

Katterjåkk -15,9

Kiruna Flygplats -18,1

Pajala -26,3

Gällivare -21,5

Kvikkjokk-Årrenjarka -26,3

Jokkmokk Flygplats -16,8

Arjeplog -20,6

Haparanda -13,7

Luleå Flygplats -16,4