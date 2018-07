Dagen bjuder nästan på ett tropiskt väder i Norrbotten, med temperaturer en bra bit över 20 grader, hög luftfuktighet och regnskurar som kommer och går.

Kusten: Vädret i kusten domineras av regnskurar och åska. Lokalt kan det komma stora mängder regn på kort tid, främst i de södra delarna av länet. Fram på dagen är det fortsatt växlande molnighet med inslag av regn och åska. Temperaturen kan komma att stiga upp emot 24 till 28 grader. Under kvällen avtar regnet och framåt natten bildas dis och dimma. Sydostliga vindar, stundtals friska.

Inlandet: Även över inlandet är det växlande molnighet och regnskurar med inslag av åska som dominerar på morgonen och förmiddagen. Temperaturen lär hamna någonstans mellan 20 och 25 grader. Under kvällen avtar skurarna och dis eller dimma bildas på många håll när vädret blir mildare. Sydliga vindar.

Fjällen: I fjällen kommer det i största del vara molnigt och även här inslag av lokala regnskurar med inslag av åska. Under dagen spås temperaturer mellan 16 och 21 grader som framåt kvällen sjunker till cirka 15 grader. Även här övergår regnet till mildare väder och dimma eller dis bildas under kvällen. Sydostlig eller sydliga vind, på kalfjället frisk till hård men avtagande under kvällen.