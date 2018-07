SMHI:s prognos för de närmaste tio dagarna är trevlig läsning för den som gillar sommar och sol. Det kommer att bli temperaturer över 20 grader hela tiden och de närmaste dagarna så blir det omkring 25 grader, varmast blir det vid kusten och i Tornedalen. På tisdag utlovas exempelvis 29 grader i Övertorneå. I malmfälten blir det någon grad svalare.

Om vi håller oss till måndagens väder så inleds dagen med lite moln men efterhand så blir det allt mer sol vid kusten.

Prognos från SMHI

Kusten

På dagen växlande molnighet och 23-27 grader. I kväll klart väder och i natt milt med 15-19 grader. Mest svag nordlig vind.

Inlandet

Molnigheten minskar, på dagen växlande molnighet och 20-25 grader. I kväll klart väder och i natt milt med ca 15 grader, i västra delen ner mot 10. Nordlig mest svag vind.

Kusten

Under morgonen molnigt och i södra Lapplandsfjällen regn eller dimma, men under dagen uppklarnande med början i norra fjällen. 10-15 grader, i högterrängen 5-10. Från kvällen klart väder och i natt allmänt 5-10 grader. Nordvästlig mest svag vind, men under eftermiddagen byig vind.

Här hittar du prognosen för just din kommun.

Temperaturobservationer 05.00

Karesuando 11,8

Katterjåkk 9,8

Kiruna Flygplats 11,4

Pajala 15,7

Gällivare 12,9

Kvikkjokk-Årrenjarka 12,5

Jokkmokk Flygplats 14,4

Arjeplog 11,5

Haparanda 17

Hemavan Flygplats 9,7

Luleå Flygplats 16,8