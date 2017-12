Kusten kommer att få någon plusgrad mot kvällen men ganska snart vänder det till minussidan igen. Snöandet ska enligt Smhi inte ge med sig förrän till kvällen och Smhi har gått ut med en klass 1-varning för att det kan komma 10-15 centimeter. I inlandet blir det fortfarande kallt under fredagen. Morgonen är riktigt kylig på sina håll men det blir mildare under dagen. Det kommer snöa en del i inlandet också men även här handlar det inte om lika stora mängder utan ett jämnt snöfall under dagen som ger några centimeter snö. Här hittar ni vädret för just er kommun.

Prognoserna från Smhi i sin helhet.

Kusten

Ihållande snöfall som under eftermiddagen börjar dra bort norrut från Västerbotten. I östra delen av Västerbotten övergår det samtidigt alltmer i regn som kan frysa till på vägarna. Mitt på dagen i allmänhet 2-8 minusgrader, vid Västerbottenskusten någon plusgrad. I natt mulet och på en del håll dimma och lokalt lätt snöfall. Då från runt 0 grader närmast kusten ned till några minusgrader mer inåt land. Vind omkring nord, från i kväll vind omkring syd.

Inlandet

Snöfall sprider sig upp över hela området och temperaturen stiger, i eftermiddag 7-15 minusgrader, längst i norr lokalt kallare. Vind omkring nord. I kväll och i natt avtar snöfallet söderifrån men följs av mulet väder och på en del håll dimma. Då svag vind och i stort sett oförändrad temperatur.

Fjällen

Mulet eller mulnande och snöfall sprider sig norrut och täcker i eftermiddag hela området. Temperaturen stiger under dagen till mellan 10 och 15 minusgrader. I kväll och i natt mattas snöfallet av och temperaturen blir oförändrad. Ostlig eller sydostlig vind, på kalfjället och i utsatta dalgångar lokalt frisk.