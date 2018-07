Familjen Bohnsacks har mätt på temperaturen på Skurholmen i Luleå i 96 år. Trots den varma sommaren blev det inget rekord för juli. 1937 var medeltemperaturen i juli 20,5 grader, det var bara två tiondelar varmare än samma månad i år, 20,3 grader. Vid fem tillfällen på dessa 96 år har medeltemperaturen varit över 20 grader:

1925: 20,7

1927: 20,7

1937: 21,5

2003: 20,3

2018: 21,3

Medeltemperaturen för juli sedan 1923 är 16,6 grader. I år inträffade den högsta morgontemperaturen i juli, enligt Bohnsacks på Skurholmen, den 20 juli, 26,3 och lägsta den 4 juli 14,8 grader.

Också SMHI har sammaställt vädret för juli. I Norrbotten har två värmerekord slagits . I Kvikkjokk, Jokkmokk, var det den 17 juli 32,5 grader. Det är den varmaste temperaturen som överhuvudtaget uppmätts där. Det tidigare rekordet mättes 17 juli 1945 och var 32 grader.

Likaså har 29,5 grader uppmätts i Naimakka, Kiruna, den 18 juli, vilket också är rekord. Det slagna rekordet mättes den 17 juli 1945.

På många håll i Sverige blev juli 2018 den varmaste som hittills noterats. I hela Sverige blev juli 2018 tre till fem grader varmare än normalt och på de flesta håll därmed den allra varmaste som hittills registrerats.

För första gången har även en del norrländska stationer rapporterat en månadsmedeltemperatur över 20 grder. I början av juli var det så varmt som 27,7 grader i Kvikkjokk-Årrenjarka. Den 9 juli var det fortfarande varmast i landet i Norrbotten där Överkalix-Svartbyn rapporterade 28,4 grader. Dagen efter hade Markusvinsa, Pajala, varmast med 29,8 grader.

Det har varit en regnfattig juli. Hela Norrbotten har haft under, eller mycket under, den normala nederbörden för årstiden. I stora delar av Norrbotten har bara 50 procent av normal nederbörd fallit i juli.

Johan Wiksten, vid SMHI väderredaktion skriver: "Under årets juli det varit över 30 grader någonstans i Sverige i 24 av 31 dagar. Den enda julimånad i modern tid som varit i närheten är 1994 med 20 dagar över 30 grader. Om man dessutom tittar till antalet stationer som haft över 30 grader så bleknar även 1994 i jämförelsen. Under årets juli har det noterats nästan dubbelt så många tillfällen med en temperatur över 30 grader än under juli månad 1994. Det är en förkrossande stor marginal. Att stora delar av landet endast har fått 5-20 procent av normal nederbördsmängd gör att brandrisken är extremt stor och grundvattennivåerna alarmerande låga."