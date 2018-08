Polisen i Region Mitt har under de senaste dagarna fått in anmälningar gällande brott mot äldre. Under torsdagen inkom anmälningar i Söderhamn och i Harmånger, skriver polisen på deras hemsida.

I bägge fallen har en främmande man tagit sig in i bostaden hos äldre kvinnor. Väl inne i bostaden har mannen stulit värdesaker och pengar.

I det ena fallet har mannen bett om att växla pengar och i det andra fallet har han bett om att låna papper och penna.

Nu går polisen ut med en varning då de befarar att den eller de misstänka personerna rör sig norrut mot länet.

­­– Om vi ser till den tydliga geografiska riktningen personen eller personerna verkar röra sig i så kan de redan nu befinna sig här uppe, säger Peder Jonsson, RLC-befäl vid Polisen i region Nord.

Polisen har fått in flera vittnesuppgifter på observationer.

– Det här är inte lokala gärningsmän, utan kringresande personer som har kommit hit, säger han.