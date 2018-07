Det förklarar Tony Bexelius, va-inspektör på Bodens kommun.

Kommunen har lagat många mindre och ett par större vattenläckor och då gick förbrukningen ned direkt.

– Men den senaste veckan har vattenförbrukningen skjutit i höjden, säger Tony Bexelius.

Den har ökat med 2 000 kubik mer per dygn. Enligt Bexelius låg förbrukningen under 8 000 kubik per dygn efter att de hittat och lagat de två stora vattenläckor.

– Nu har det gått upp till 10 500 det senaste dygnet. Det är alldeles för mycket. Vi ser att förbrukningen går ned under nätterna, men det går inte ned så mycket att reservoarerna hinner fyllas, utan nivån i dem sjunker.

Om inte vattenförbrukningen går ned kan kommunen tvingas införa bevattningsförbud.

– Då blir det förbud, uppger Tony Bexelius. Vi såg på söndagen att det riktigt började dra iväg och vi vill inte införa förbud. Vi vill att allmänheten ska ta sitt ansvar och inte vattna gräsmattan och fylla poolerna varenda dag.

Tony Bexelius påpekar att man måste vara återhållsam med dricksvatten, som är ett livsmedel.

– Dricksvatten ska man dricka och i första hand använda till mat och hygien.

Han rekommenderar att de som har möjlighet tar sommarvatten från älven eller någon insjö, dock inte om det är algblomning, och använder det till bevattning.

– Men inte till att dricka.

Väl etablerade perenner behöver dessutom inte vattnas.

– De är jättetrevliga, men de slukar vatten. Använder man sunt förnuft, inte tömmer och inte fyller dem varenda dag, utan har ett ordentligt reningsverk så är det okey, säger Tony Bexelius.