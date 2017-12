Det var när ägaren till villan kom hem strax före åtta från julfirandet som branden upptäcktes. När räddningstjänsten anlände till platsen var huset fylld med rök och branden hade spridits in i väggarna.

– Ägaren hade eldat i sin kamin under dagen och när räddninstjänsten kom in så hade det brunnit på golvet vid kaminen och spridit sig. De har väldigt besvärligt med släckningsarbetet just nu och det är dessutom väldigt kallt där uppe, säger Patrik Lindfors, inrebefäl vid räddningstjänsten.

Det är två stationer på plats men Patrik Lindfors berättar att de även kallt på räddningstjänsten i Överkalix och Övertorneå.

– De är på väg dit nu. Än är branden inte under kontroll och brandmännen jobbar just nu med att förhindra att branden sprider sig till närliggande hus.

Ingen person befann sig i huset när branden bröt ut. Det är fortfarande oklart hur länge det kommer ta tills branden är under kontroll.