Kompetenta maskinförare är en bristvara och intresset för yrkesinriktade utbildningar minskar. Så i ett försök att vända den trenden startade Maskinentreprenörerna projektet Maskinförarutbildning 2020, som stöttas av EU och svenska ESF-fonden.

Branschorganisationen har vänt sig till Hampus Hedström för att på ett nytt sätt nå ut via digitala kanaler som Youtube.

Jonas Thorstensson, områdeschef för ME-skolan, säger att hela projektet går ut på att öka attraktionen för utbildningen och höja utbildningens kvalitet.

Hampus Hedström gick själv estet och film på gymnasiet.

– Ganska långt från det här. Jag har varit på olika yrkesmässor tidigare och nu har det blivit ännu mer med ME. De vill få in mer folk, folk som kanske inte är infödda i branschen. Jag hjälper dem med det och så får jag köra coola maskiner. Det är ett plus.

Häromdagen körde han en 20-tonnare.

– Det var makt. Jag har aldrig känt mig så stark i hela mitt liv. Jag kommer inte behöva gymma en enda dag, säger Hampus Hedström.

– Kanske inte byta bransch, men vara med den här i ett halvår i alla fall. Det är väldigt roligt. Det är inte bara att jag öppnar andras intressen, utan jag öppnar också mina egna och lär mig mer och mer.

Han ska göra filmer om maskinföraryrket och utbildningen och publicera dem på sin egen Youtubekanal. Han har närmare 230 000 prenumeranter.

– Jag har unga människor som tittar på mig. De som är intresserade kommer se det, men de viktigaste är de som inte är intresserade och som inte har koll. Målgruppen idag är tjejer och killar, de som ska välja till gymnasiet och även de som går där och kanske vill tänka om, säger Hampus Hedström

Han vill öka kunskapen om branchen. Han ska delta på olika event, dra in folk hit och vara en ögonöppnare för ungdomar.