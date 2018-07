Varken Asplöven eller Boden Hockey, som båda huserar i hockeyettan, är anmälda. Istället blir det Kiruna IF, Piteå IF, Kiruna AIF och Kalix HC som kommer att tävla om finalplatsen. Bodens general manager Rolf Nilsson beklagar sig över den missade chansen.

– Det är för att det är en stor sponsorhelg i Boden, just då. Där kommer hockeyn att ha åtaganden som inte gick att rubba på. Det har varit klart sedan långt innan, så det är av den anledningen.

Nu missar ni chansen till bra matchning tidigt på säsongen. Vad tänker du om det?

– Det är ju givetvis tråkigt. Men den här verksamheten är ekonomiskt styrd och vi behöver få in intäkter för att få verksamheten att gå runt.

Segraren under DM-helgen 1-2 september kommer att möta Luleå Hockey i en final på hemmaplan, vilket är en chans Boden nu missar.

– Absolut är det tråkigt även ur den aspekten. Men det är så att vi i sporten inte alltid kan styra över allt runt omkring, konstaterar Nilsson.

Ni hade inget att säga till om vilket datum sponsorhelgen skulle läggas?

– Nej, den här andra biten var klar sedan långt innan DM kom på tal.

Per-Arne Morin är sekreterare och serieadministratör på Norrbottens ishockeyförbund. Han berättar om svårigheterna att få ihop lag till poolspelet. I fjol var samtliga lag från hockeyettan, samt division 2-lagen Brooklyn, Kiruna AIF och Haparanda anmälda. Men i år var intresset svalare.

– Division 2-lagen kommer så sent på is så det har varit svårt att få ihop dem. Det är i stort sett bara Brooklyn Tigers som har tillgång till is den tiden. Många division 2-lag får det inte förrän vid månadsskiftet där, så det blir lite väl tufft, säger Morin.

Så mycket senare går det heller inte att lägga poolspelet i DM eftersom att hockeyettan har seriepremiär 16 september.

Klart är också att handikappregeln blir kvar. Det vill säga att för varje serie som skiljer lagen åt får det lägre rankade laget börja med tre måls ledning. Eftersom alla klubbar i kvalet tillhör ettan kommer inte regeln i spel där. Men i finalen tvingas Luleå Hockey inleda med ett 0–6-underläge. Ett underläge som har visat sig vara svårt att vända. Två år i rad har Piteå korats DM-mästare efter seger med 6–5 (2016) och 6–3 (2017). Någon större diskussion kring att ändra regeln har det inte varit.

– Nej, det är ingen som har haft någon invändning mot den, säger Per-Arne Morin.

Som arrangör för DM står Kiruna IF och Kiruna AIF tillsammans.