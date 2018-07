SHL-klubben förlänger kontrakten med de assisterande tränarna Roger Kyrö och Henrik Stridh för de tre kommande säsongerna.

–Det känns jättebra och det är väl någonting som vi har känt tidigt under säsongen som har varit att tränarteamet med Stridh, Kyrö och "Bulan" tillsammans Gusten (Törnqvist) givetvis har fungerat jättebra. Vi är otroligt nöjda över det jobb som de gör, säger Luleå Hockeys general manager Stefan "Skuggan" Nilsson.

Nilsson berättar att det inte krävdes långa förhandlingar för att få till en kontraktsförlängning.

–Vi kände tidigt att vi sätter oss ner och försöker få den här förlängningen, både Henrik (Stridh) och Roger (Kyrö) var helt med på det och trivs otroligt bra. Det var snabba förhandlingar.

Dessutom presenterade man en ny spelare till truppen, Austin Farley. Föregående säsong representerade han Björklöven och svarade för 33 poäng på 43 matcher.

–Det är både en skridskoskicklig och med puck skicklig spelare men han är också en som sticker in näsan och är in i ganska heta situationer, både framför mål och inne i närkamper i spelet runt sarg. Det är en ettrig och skicklig spelare som har förmågan att hitta målet.

När Luleå Hockey mötte Björklöven i en träningsmatch inför förra säsongen delade Farley ut en tackling på Luleå Hockeys Patrick Cehlin som fick Niklas Olausson att se rött.

– Han (Farley) vet att han inte kommer möta oss igen. Då är det lätt att vara en och sextio och jävligt kaxig, sade Olausson då.

Under maj presenterades amerikanen av Karlskrona HK som föll ur SHL förra säsongen. Enligt ett omstritt avtal mellan SHL- och Allsvenskaklubbarna har SHL-lagen rätt att plocka in valfri spelare fram till den 19 juli från serien där priset beror på deras ålder, oavsett om de är under kontrakt eller ej. Eftersom Farley är 24 år rör sig summorna mellan 300 000-350 000 kronor.

–Vi betalar in till en pott, det gör alla SHL-klubbar oavsett om man plockar in någon spelar från allsvenskan eller ej. Sedan pytsas dessa pengar ut till klubbarna som har blivit av med spelare. Vi har alltså inte betalat dessa pengar för Austin (Farley) nu, säger "Skuggan".

I och med värvningen av Farley så är det nu klart hur truppen kommer se ut när säsongen startar.

Ni har pratat om att ni letar en forward där lösningen kan vänta in på säsongen. Var det här lösningen?

–Jag kommer inte stänga någon dörr men jag kommer inte heller lova att vi kommer värva något mer men vi kommer börja säsongen så här. Sedan får vi följa laget både sportsligt och om det händer något med sjukdomar och skador, då får vi se hur vi kan täcka upp det.

Så vi kan räkna med att truppen ser ut såhär när säsongen startar?

–Ja.