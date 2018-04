16 mars: Luleå Hockey åker ut i åttondelsfinal mot Brynäs.

9 april: Försäsongsträningen drar igång.

17 april: Gemensam samling med fystester och träning.

– Fördelen med att åka ut tidigt är att man får en lång försäsong och verkligen hinner träna ordentligt i alla steg. Även om man hellre hade spelat matcher nu, säger Luleå Hockeys fystränare Petter Pettersson.

När många andra lag spelar slutspelshockey startar den kommande säsongen för Luleå Hockey redan nu på måndag.

Det blir ungefär samma upplägg som i fjol.

Vad har ni kommit fram till i utvärderingen från förra året?

– Det har varit jäkligt positivt att vi inte har haft höftskador och sådant. Sen hade vi mycket annat – med hjärnskakningar och liknande. Men när slutspelet drog igång var alla skadefria. Vi hade prickat rätt med överbelastning. Det känns skönt.

Hur har testvärdena sett ut?

– Vi var jättenöjda. De var bra redan när vi drog igång och vi hade bra utveckling under sommaren. Vi slapp att folk var borta för skador. Sen har vi några spelare, som Emil (Larsson) till exempel som körde mycket rehab förra sommaren. Han gjorde en ruggigt bra säsong trots det, så det finns mer att ta av – och det är spännande, säger Pettersson.

Vad tyckte spelarna om fysträningen?

– Att det var bra att det var individanpassat och att vi varvade tuffa veckor med återhämtningsveckor. Sen att de har den där egenveckan i slutet på maj, det är också positivt att man kan åka hem och träna om man har förläldrar och vänner på annat håll.

Pettersson nämner också "Tuffa timmen", innebandymatchen mot IBK Luleå, brottning och träningen på Crossfit Holistic som positiva saker. Just crossfit-lokalen håller på att byggas ut – vilket blir ett lyft.

– Det kommer vara ännu bättre lämpat för att vi ska kunna vara där. Det är enormt glädjande att det finns sådana ställen och att det ligger så pass nära också. Det är klockrent.

Hur påverkar det?

– Det blir lite lättare att köra med stora grupper. Vid dåligt väder kan vi till och med köra sprint- och hoppträning på ett golv som är väldigt bra anpassat till det.

Blir det något annorlunda från i fjol?

– Det blir ganska liknande som förra säsongen. Sen kommer vi ha en padelturnering under våren. Vi har kört padel ganska länge och det är några spelare som väljer att köra det under sina fria dagar under sommaren. Vi tänkte att det skulle passa bra. Det är ganska många som kommer vara här också, så det är kul.

Förra sommaren fanns 16–18 spelare på plats – medan man vissa år varit så få som tio–tolv stycken.

– Det är bra för gruppen att många är på plats, säger Pettersson.

.

För nästan exakt ett år sedan skrev vi att Luleå Hockey drömde om större fyslokaler.

Pettersson pratade bland annat om att eventuellt slå ut någon vägg.

– Det blev bromsat. Det var ganska långt gånget i fjol men av byggnadstekniska skäl blev det svårt när vi tittade på det. I stället för att vi gör någon halvlösning är det bättre att vi gör något som redan från början är bra. Det finns lite olika ytor runt omkring som det tittas på.

Klubben vill alltså uttöka fysytorna.

– Vi jobbar på med det lite i smyg sådär. Inom två år hoppas vi kunna ha större ytor tillgängliga och det kommer gynna oss och alla andra lag också. Kanske ännu mer de andra lagen.

En del som kommer upprepas från fjolåret är D-hallen.

Den kommer man att inreda när isen smält.

– Där har vi innebandy, cirkelträning, skottramp och även en liten basketyta. Så kommer det bli även i sommar och det har gjort en jättestor skillnad. Det kan vara några timmar kvar tills juniorlagets träning ska börja och så kan man se att de skjuter eller spelar lite spontaninnebandy. Det är superhärligt att se.

I artikeln från i fjol pratade Pettersson också om en speciell grej för målvakterna – men han avslöjade aldrig vad det faktiskt handlade om.

– Vi gjorde en massa målvaktsanpassade program som vi la upp på en Facebook-sida där alla målvakter i föreningen var med. Allt från snabba rörlighetsprogram till lite längre program, bålprogram och även en hel del hand-öga-övningar som jonglering. Linda (Blomqvist, målvaktstränare) var drivande i det och så hjälpte jag dem med övningar och spelade in filmer. Det blev jäkligt proffsigt faktiskt.