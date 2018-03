Det är flera månader sedan det blev klart.

– Det känns fantastiskt bra, och skönt att det äntligen blivit officiellt. Så att man inte behöver gå och hålla det för sig själv längre, säger Niklas Rubin.

– Han berättade framför allt om hur han arbetat med Joel Lassinantti och Filip Gustavsson, och jag tyckte det lät bra. Det kändes viktigt för mig som vill fortsätta utvecklas att få det stödet.

– Jag är ganska atletisk av mig, och lever mycket på mina reflexer och min snabbhet, säger Niklas Rubin, som räddade 92 procent av skotten och i genomsnitt släppte in 2,37 mål per match under den gångna säsongen.

– Jag vill så klart spela så många matcher som möjligt. Men det kommer säkert ta mig ett tag att komma in i det, och jag tror jag kan lära mig mycket av Joel Lassinantti som spelat i ligan under en ganska lång tid.

Planen är att flytta upp till Luleå i slutet av april.

– Jag ser fram emot det. Jag har bara varit där en gång förut, men det är fint där, säger Niklas Rubin.

Luleås sportchef Stefan "Skuggan" Nilsson" är väldigt nöjd med värvningen av Niklas Rubin.

– Det ska bli otroligt kul att se hur duktig han kan bli. Vi ser en enorm potential och tror att han kan bli riktigt, riktigt duktig när Gusten Törnqvist får sätta klorna i honom, säger han.