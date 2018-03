MÅLVAKTER

Maria Omberg

Ålder: 23 år

Längd: 176 cm

Vikt: 62 kg

Moderklubb: Luleå Hockey

Kommentar: Klivit fram och gjort ett strålande skutspel. Planens bästa när Luleå vann ovh hon höll nollan i den första finalmatchen.

Anna Amholt

Ålder: 18 år

Längd: 182 cm

Vikt: 78 kilo

Moderklubb: Hovås HC

Kommentar: Tagit ett rejält kliv i utvecklingen och utmanade Maria Omberg under grundserien. Var förstamålvakt under U18-VM när Sverige tog ett silver.

Wilma Lantto

Ålder: 19 år

Längd: 163 cm

Vikt: 55 kg

Moderklubb: Malmbergets AIF

Kommentar: Målvaktstalang från Gällivare som stått i Luleå Hockeys andralag under säsongen.

BACKAR

Ronja Savolainen

Ålder: 20 år

Längd: 17 cm

Vikt: 57 kilo

Moderklubb: IHK (Finland)

Kommentar: En tvåväggsback som varit en av Luleås främsta. Var en av Luleås stora hjältar när hon från blålinjen sköt in pucken som styrdes in av Emma Nordin.

Meaghan Mikkelson

Ålder: 33 år

Längd: 175 cm

Vikt: 63 kilo

Moderklubb: St. Albert MHA (Canada)

Kommentar: Kom till Luleå Hockey/MSSK efter OS-spel med Kanada. Gett en extra dimension till Luleås skickliga backspel.

Felicia Linder

Ålder: 20 år

Längd: 164 cm

Vikt: 63 kg

Moderklubb: Segeltorps IF

Kommentar: Kom till Luleå Hockey via en unik bytesaffär från Djurgården. Klev direkt in i Luleå och har vuxit med uppgiften hela tiden.

Nathalie Lidman

Ålder: 16 år

Längd: 171 cm

Vikt: 69 kg

Moderklubb: Piteå HC

Kommentar: Stora backtalangen från Piteå gör sin andra riktiga säsong med Luleå. Speltiden har däremot varit mindre på slutet när konkurrensen har hårdnat med Mikkelsons intåg.

Jenni Hiirikoski

Ålder: 30 år

Längd: 163 cm

Vikt: 60 kg

Moderklubb: LeKi (Finland)

Kommentar: Världens bästa back och Luleå Hockeys lagkapten. En stor del till att Luleå lyckades ta tillbaka guldet efter fjolårets debacle.

Johanna Fällman

Ålder: 27 år

Längd: 173 cm

Vikt: 70 kg

Moderklubb: Brooklyn Tigers

Kommentar: Inledde säsongen med en överkroppsskada. Har sedan det varit en av Luleås främsta på backsidan och i slutspelet har Fällman även klivit fram i målprotokollet.

Pernilla Forsgren

Ålder: 19 år

Längd: 171 cm

Vikt: 62 kg

Kommentar: Tredje säsongen i Luleå för defensivt skicklicka Forsgren. Under stora delar av slutspelet bildade hon backpar tillsammans med Jenni Hiirikoski.

Emma Eriksson

Ålder: 20 år

Längd: 173 cm

Vikt: 75 kg

Moderklubb: Linköpings HC

Kommentar: Utlånad till Björlöven en del under säsongen. Har också haft svårt att ta plats under slutspelet i den tuffa konkurrensen som råder på backsidan.

Ida Boman

Ålder: 24 år

Längd: 162 cm

Vikt: 64 kg

Moderklubb: Asplöven HC

Kommentar: Defensiv back med imponerande +/- 29 under grundserien och spelade samtliga matcher i slutspelet.

Lisa Berglund

Ålder: 16 år

Längd: 164 cm

Vikt: 60 kg

Kommentar: Ung talang från Piteå som gör sin första säsong i SDHL-laget där hon står noterad för tio matcher. Varit utlånad till Björklöven under sex matcher där hon gjorde fyra poäng.

FORWARDS

Jennifer Wakefield

Ålder: 28 år

Längd: 178 cm

Vikt: 77 kilo

Moderklubb: Durham Wedt MHA (Canada)

Kommentar: Världsstjärnan kom tillbabaka (då MSSK) och har gjort en stor succé. Gav en extra dimension till Luleås redan starka forwardsuppsättning.

Noora Tulus

Ålder: 22 år

Längd: 165 cm

Vikt: 66 kilo

Moderklubb: Kiekko-Vantaa (Finland)

Kommentar: Given i både Luleå Hockeys och Finlands OS-lag. Snittat just under en poäng både i grundserien och i slutspelet.

Anja Stiefel

Ålder: 27 år

Längd: 160 cm

Vikt: 62 kg

Kommentar: Ratad i Schweiz OS-lag men i Luleå Hockey har Anja Stiefel varit given. Gjorde två viktiga mål i semifinalens första match mot Djurgården.

Rebecca Stenberg

Ålder: 25 år

Längd: 165 cm

Vikt: 58 kg

Moderklubb: Piteå HC

Kommentar: Kom tillbaka till Luleå Hockey/MSSK inför den här säsongen från Djurgården. SM-guldet är hennes tredje raka – imponerande!

Sandra Rannerud

Ålder: 20 år

Längd: 158 cm

Vikt: 51 kg

Moderklubb: Bolidens FFI

Kommentar: Sparsamt med speltid under säsongen och Rannerud har också spelat hälften av säsongen med Luleå HF 2.

Melinda Olsson

Ålder: 25 år

Längd: 180 cm

Vikt: 78 kg

Moderklubb: Överklaix IF

Kommentar: Fysiska forwarden har tagit ett stort kliv och hon var också med på landslagsläger inför säsongen. Melinda Olsson har också lyft sitt spel en nivå till i slutspelt.

Emma Nordin

Ålder: 27 år

Längd: 168 cm

Vikt: 68 kg

Kommentar: Tillsammans med Michelle Karvinen har Emma Nordin varit Luleås giftigaste spelare offensivt under hela säsongen. I slutspelet har Jennifer Wakefield kompletterat duon till ännu en nivå.

Michelle Karvinen

Ålder: 28 år

Längd: 166 cm

Vikt: 69 kg

Moderklubb: Rødovre SIK (Danmark)

Kommentar: Världsstjärnan Michelle Karvinen har fortsatt bjudit Luleå-publiken på stor show. Vunnit poängligan i SDHL – för tredje säsongen i rad. Fortsatt att ösa in poäng under slutspelet.

Zsofia Jókai Szilágyi

Ålder: 25 år

Längd: 171 cm

Vikt: 60 kg

Moderklubb: Växjö Lakers HC

Kommentar: Centern gör sin tredje säsong i Luleå Hockey/MSSK. Systern Kinga anslöt till den här säsongen, men hon lämnade under säsongen.

Essi Jaako

Ålder: 16 år

Längd: 160 cm

Vikt: 52 kg

Moderklubb: Övertorneå HF

Kommentar: Talangen från Övertorneå gör sin fjärde säsong i Luleå. Spelat två matcher den här säsongen med SDHL-laget.

Josefine Hoegh Persson

Ålder: 24 år

Längd: 178 cm

Vikt: 75 kg

Kommentar: Danskan kom från AIK inför förra säsongen. Har sedan dess producerat just under en halv poäng per match. Är även given i det danska landslaget.

Nathalie Ferno

Ålder: 21 år

Längd: 163 cm

Vikt: 58 kg

Moderklubb: Flens HC

Kommentar: Kom från seriekollegan Modo Hockey inför säsongen. Offensivt skicklig spelare som spelar i en hög fart. Har dragits med en del skadeproblem men var tillbaka i semifinalen.

Kristin Andersson

Ålder: 24 år

Längd: 164 cm

Vikt: 63 kg

Kommentar: Kom tillbaka till Luleå efter en säsong med Sundsvall/Timrå. Tillhört fjärdekedjan stora delar av säsongen.

Christa Alanko

Ålder: 23 år

Längd: 160 cm

Vikt: 59 kg

Moderklubb: Vaasan Sport (Finland)

Kommentar: Finsk forward kom från Linköping för tre säsonger sedan. Hårt arbetande forward som snittat drygt tio poäng per säsong.

TRÄNARE

Fredrik Glader

Huvudtränare

Ålder: 40 år

Kommentar: Varit med i klubben sedan 2013–2014 (dåvarande Munksund-Skuthamns SK). Har nu tagit två SM-guld – och varit i tre raka finaler. En stor anledning i Luleås framgång.

Malin Holmqvist

Ålder: 40 år

Assisterande tränare

Kommentar: Innan säsongen var tidigare guldtränaren i basket kanske Hockeysveriges allra mest oväntade nyförvärv. Nu har Malin Holmqvist ett guld i ishockey också.

Oscar Häggström

Ålder: 26 år

Assisterande tränare

Kommentar: Från Ångermanland som inför den här säsongen klev in i representationslaget som assisterande tränare. Tidigare tre säsonger i Luleå Hockeys division 1-lag.