Femte juli blev det klart att basketprofilen Malin Holmqvist skulle vara en av Luleå Hockeys tränare.

Och nu – åtta månader senare – är trefaldiga SM-guldmedaljören i basket även SM-mästare i ishockey.

– Asså det är helt fantastisk. Det är bara lyckorus just nu och jag är otroligt stolt över laget prestation. Alltså, den här resen vi gjort tillsammans och vi visste at vi stod inför den viktigaste matchen på den här resans slutdestination. Och som går in och presterar. Alltså jag får gåshud. Jag var nära tårarna flera gånger under matchen. De är helt fantastiska, och det har varit en glädje att vara nära det här gänget. Helt fantastisk.

– Det har varit jätteinspirerande, jättespännande, lärorikt och väldigt kul att ha fått frågan och att man vågade hoppa på utmaningen. Otroligt kul att man kan bidra med sina erfarenheter i en helt annan sport. Det är jättekul.

– Nä, precis. Jag fattar ingenting än, man är som i ett glädjerus bara.

– Absolut. För de här tjejerna har ju jobbat lika hårt som mina baskettjejer gjorde. Det blir exakt samma känslor då man varit så nära och allt de gått igenom. Jag har en sådan respekt för det här när ett lag går samman och jobbat så här.

– Jag gick in med ett öppet sinne. Min roll har ju inte med hockeykunskaper att göra, så det har fungerat väldigt bra. Men också tror jag att okunskap kan bidra ibland till att frågor ställs som kanske inte hade gjort det annars. Men jag tycker att det har varit jätteinspirerande.

Malin Holmqvist återkommer flera gånger till "lagets identitet".

– Vi är ett lag som jobbar för och med varandra helt iden. Vi förstår vad som behöver göras för att vi ska må bra när vi far till hallen. Vad är det vi tror på och hur man gör det. Det är lätt att säga man ska ha högt i tak, visa varandra respekt och ha kul. Men vad betyder det? Hur ska vi göra det? Det missar många. Vi är ändå en sådan himla stor grupp och det kan betyda olika, och då tror jag att det är viktigt att man kommer fram till arbetet tillsammans. Att det kommer till laget, och att vi tränare är deras kompass.