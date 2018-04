Vid årsskiftet gjorde Luleå Hockeys talang Isac Lundeström sitt första JVM – och nästa säsong finns en möjligheten att göra ett till mästerskap.

Men redan nu får Isac Lundeström – som gjorde 15 poäng på 42 matcher med Luleå Hockey – göra debut med Tre Kronor.

Det meddelade förbundskapten Rikard Grönborg i ett pressmeddelande under måndagen.

– Det är klart att det känns väldigt stort få göra debut med Tre Kronor, säger Isac Lundeström.

Landskamperna som Luleå Hockey-spelaren är uttagen till är två träningslandskamper mot Danmark inför hockey-VM som i maj just spelas i Danmark.

– Man har haft ett par dagar lediga efter matcherna mot Brynäs så det känns såklart riktigt kul att få förlänga säsongen litegrann.

Isac Lundeström fick redan för några sedan veta att han skulle få göra debut när assisterande förbundskaptenen Johan Garpenlöv ringde upp honom.

– Han frågade om jag var sugen att följa med.

– (Skratt) Det var inte så mycket att fundera på.

– Man hinner inte tänka så mycket egentligen. Det är klart ändå att jag blev förvånad då han ringde, det var absolut ingenting jag hade räknat med, säger Isac Lundeström och fortsätter:

– Det har gått ganska snabbt egentligen om man tänker att jag spelade JVM, vid årsskiftet och nu det här. Jag tänkte inte att landslagsdebuten skulle komma ännu, men det är riktigt kul att få chansen. Det måste jag ändå erkänna.

Det är inte bara Isac Lundeström från Luleå Hockey som är uttagen till de två förberedande träningslandskamperna inför hockey-VM.

Även ytterforwarden Patrick Cehlin – spelade två landskamper i förra veckan – får fortsatt förtroende av Rikard Grönborg.

Redan under tisdagen samlas laget i Stockholm då landskamperna spelas på torsdag och lördag.

– Det gäller att bara gå in och inte tänka så mycket. Bara gå in och spela sitt spel, in och gasa helt enkelt. Det känns som att jag inte har ingenting att förlora, så det är bara ut och köra och hoppas på det bästa.