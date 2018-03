Under tisdagen höll Luleå Hockey ett LHF live där två spelarförlängningar presenterades.

Bägge nyheterna har Sporten avslöjat senaste veckan. Dels att Joonas Jalvanti hade skrivit på ett tvåårsavtal, men även att Niklas Olausson har skrivit på för tre år.

– Jalvanti har vuxit till en riktig backklippa. Vi är väldigt stolta och glada att han ville vara kvar, kommenterade sportchef Stefan "Skuggan" Nilsson i sändningen.

Lagkapten Olausson var själv väldigt nöjd med att stanna i tre år:

– Det känns kanon, annars hade jag inte skrivit på. Jag satte mig ned med alternativen som jag hade och till slut var det ingen tvekan att jag ville stanna här och vinna, sade Olausson.

I slutet av sändningen berättade också "Skuggan" att man har färdiga kontrakt med spelare som kommer presenteras allt eftersom. Bland annat ska en ny målvakt in (där Sporten har avslöjat att det blir Niklas Rubin). Dessutom kommer förändring ske på backsidan, plus att det ska in mer forwards.