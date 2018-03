Lördagens SM-semifinal mellan Luleå Hockey och Djurgården var bara 45 sekunder när Melinda Olsson gav hemmalaget ledningen med 1–0.

– Noora Tulus kom där och drev på mål. Det kom en retur och jag försökte bara valla in pucken via målvakten och in. Jag lyckades. Det var skönt, säger centern Melinda Olsson.

Förutom 1–0-målet passade hon också fram till Johanna Fällmans 2–1-mål.

Hennes kedjekamrat Nathalie Ferno, som gjorde comeback efter en överkroppsskada, punkterade sedan den andra SM-finalen med sitt 5–2-mål.

– Det känns väldigt, väldigt bra. Vi kom ut riktigt starkt de tio första minuterna. Sen blev det en liten dipp, det var lite fram och tillbaka. Det finns lite smågrejer att fixa till nästa vecka. Men på det stora hela är jag otroligt stolt över mitt lag, över precis allihop i laget, säger Melinda Olsson.

Luleå Hockey-hjälten fick en tung uppladdning inför semifinalerna mot Djurgården. En nära släkting gick nyligen bort.

– Jag har haft en tung vecka här, min morfar gick bort i tisdags. Så det här kunde inte sluta på ett bättre sätt, säger Melinda Olsson.

Tränaren Fredrik Glader fyller i:

– Fy fan vad glad jag är. Melindas vecka har varit jobbig, hon har varit fruktansvärt bra båda matcherna mot Djurgården trots att hon gått igenom den här personliga förlusten. Hon visar vilken fantastiskt bra spelare hon är.

Melinda Olsson igen:

– Det känns skönt. Jag vet inte riktigt. Det har lossnat i slutspelet här. Jag tycker att vår kedja i dag med Ferno och Tulus funkade riktigt bra i dag. Vi åkte mycket skridskor, spelade puck och gör mål. Vi ville verkligen göra mål. Det visade vi idag, säger Melinda Olsson innan hon berättar hon tänkte på sin morfar efter sitt 1–0-mål.

– Jag gjorde en målgest upp till morfar efteråt. Det känns riktigt bra.

Det är fortfarande oklart vilka Luleå får möta i SM-finalen. Det avgörs först på söndagen, när Modo och Linköping spelar den tredje semifinalen.

Melinda Olsson vet ändå vad som talar för Luleå Hockey – oavsett vilka de får möta.

––Vi har en bra bredd. Från målvaktssidan till alla utespelare. Alla är individuellt skickliga. Vi åker mycket skridskor nu. Vi har ett bra tänk i spelet med. Jag tror stenhårt på vårt lag. Men det är långt kvar. Det kommer bli riktigt tufft.

Hur stort skulle det vara att vinna SM-guld på hemmaplan?

– Det är en dröm. Jag vill ha tillbaka guldet hit – det är här det ska vara.