Luleå Hockey har i nuläget två målvakter, åtta backar och tolv forwards under kontrakt.

– Jag är otroligt nöjd med vår trupp. Men det kan alltså bli ett nyförvärv till så småningom. Om det nu inte är någon som tar så stora kliv framåt att vi känner att det inte längre finns något behov. Men då ska det vara rätt spelare, säger Fredrik Glader.

– Det ska vara någon som klarar av ett högt tempo. Karaktär är också viktigt, om man inte är en person som hela tiden strävar efter att bli bättre så passar man inte in hos oss. Sedan tycker jag ju att det är en fördel om hon kan spela både ytter och center. Det ger oss en flexibilitet. Men just nu har vi ingenting på gång. Och vi tänker inte hasta in i något.

Kanadensiskan Jennifer Wakefield, som i förra veckan skrev på för Brynäs, erbjöds inte något nytt kontrakt av Luleå Hockey.

– Det är en bra tjej och fantastisk ishockeyspelare, och jag hade gärna hade sett henne i vårat lag. Vi förde också en diskussion med henne. Men nej. Vi erbjöd henne inget kontrakt. Det var av flera skäl, men framför allt ekonomiska, säger Fredrik Glader.

Han gläds över att Michelle Karvinen och Jenni Hiirikoski valde att stanna i klubben.

– Det betydde mycket för oss. Vi har många duktiga spelare. Men de är två av grundpelarna i vårt lag. De också fina förebilder för alla ishockeyintresserade unga tjejer runt om i länet, säger Fredrik Glader.

– Jag tycker vi ligger jävligt långt fram.Vi har fått in några bra spelare, och de är flera av de andra som har tagit kliv framåt.Det känns mycket tajtare än tidigare.Skillnaden mellan spelarna är inte så stor längre.Utan det är många som kan vara med och bidra.Och vår målsättning är att försvara guldet.