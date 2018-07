Farley var under fjolåret Björklövens näst bästa poängplockare och är enligt sportchefen Stefan "Skuggan" Nilsson sista spelare in i truppen.

– Jag är väldigt spänd på att komma till Luleå Hockey och bli en del av en organisation som Luleå. Jag har bara hört bra saker om Luleå, staden, tränarna, fansen och klubben. Det har varit ett mål sedan jag kom till Björklöven att spela i SHL och kunde inte önskat mig en bättre klubb att spela för än Luleå, säger nyförvärvet Farley.

Amerikanen blir den andra spelaren att ansluta från Björklöven under sommaren.

– Självklart är det viktigt att veta att jag känner David (Lindquist) sedan förra säsongen, vilket känns tryggt när jag kliver in i omklädningsrummet. Jag känner även Jack (Connolly) lite grann men jag har inte spelat med honom sedan collage. Han var lite äldre än mig men har haft lite kontakt med honom. Det känns bra att jag känner de två, men jag är även spänd på att träffa nya laget och tränarna, säger han.

– Jag tycker att jag är en tekniskt skicklig spelare men även en tuff spelare som gillar att spela fysiskt. Jag försöker att bidra med energi varje kväll och hjälpa laget med det som behövs. Det kan både vara att göra ett mål eller att spela fysiskt och komma under skinnet på motståndarna. Jag försöker att ge energi och alltid hjälpa laget.

När Luleå mötte Björklöven i en försäsongsmatch inför förra säsongen, tacklade Farley Luleås Patrick Cehlin bryskt in i sargen sent i den tredje perioden. Cehlin som kom in till säsongen med en tung skadehistorik och hade enbart 17 SHL-matcher med Rögle i ryggen. Då sade Niklas Olausson "han (Farley) vet att han inte kommer möta oss igen. Då är det lätt att vara en och sextio och jävligt kaxig". Så tror amerikanen att det kommer att påverka säsongen:

– Nej, jag tror inte att det kommer påverka. Jag har träffat många hockeyspelare genom karriären och tävlat varje dag. Vad som hände, hände och självklart är jag ledsen att det blev en skada. Det tog hårt och som spelare vill man aldrig se någon bli skadad speciellt under en försäsongsmatch. Hockey är en snabb sport och saker händer. Som jag sade, är jag ledsen att det hände och att det uppkom en skada efter tacklingen. Kommentarerna efter tror jag inte följer med in till den här säsongen och kommer inte har någon påverkan på mig eller de andra spelarna, tror jag.