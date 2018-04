LÄS MER: Avslöjar: Luleå Hockey jagar OS-stjärnan

I lördags vann Luleå Hockey SM-guld och det dröjde inte länge efter slutsignalen innan klubbens vd Stefan Enbom fick ett samtal från LKAB.

Sedan tidigare står det klar att gruvjätten går in som huvudsponsor för damlaget från och med nästa säsong, men redan nu valde företaget att betala ut en guldbonus som, enligt uppgifter till Norrbottens Media, ligger på 100 000 kronor.

Planerna inför nästa säsong är i full gång och Luleå Hockey fortsätter att satsa stenhårt på damlaget.

– Vi ska öka budgeten för damlaget med minst tio procent, det innebär ungefär en halv miljon kronor. Förhoppningsvis kommer många företag inse att damlaget är en bra sak för länet och vilja vara med på resan, säger Stefan Enbom och fortsätter:

– LKAB är den första sponsorn som skriver ett rent, stort avtal som huvudpartner i damlaget och det betyder jättemycket. Vi har höga ambitioner och vill ta nästa steg. Samtidigt vet vi att vi har många steg kvar att ta, det är mycket vi gör bra men mycket som måste bli bättre.

Vad ska pengarna gå till?

– Det viktigaste av allt är att damlaget kan börja träna på förmiddagar, så pengarna ska framför allt gå till ersättning för förlorad arbetsinkomst. I längden är det enormt tufft att jobba fulla dagar, träna på kvällarna och spela matcher på helgerna. Vår förhoppning är att spelarna vissa dagar ska kunna träna på förmiddagen och jobba på eftermiddagen vilket innebär lediga kvällar. Det är ett litet steg mot att professionalisera verksamheten.

Klubben vet i dagsläget inte hur stor vinsten blev från de två SM-finalmatcherna på hemmaplan, men pengarna kommer, enligt Enbom, att oavkortat gå till damlagets budget.

Under säsongens gång har damlaget fått fler sponsorer och den ökade intäkten kommer gå till att få bukt på underskottet.

– Dam- och tjejverksamheten har kostat oss mellan en halv miljon till en miljon kronor per år. Vi ser det som en framtidsinvestering, men att vara så offensiva i en tid då vi har det tufft ekonomiskt kommer vi inte orka. Vi har varit öppna mot våra partners, i ett första steg måste vi få vår verksamhet att gå ihop. Vi behöver få in rätt mycket pengar om vi ska klara det. Den uppmärksamhet som Luleå och länet fått under påsken är värd hur mycket som helst, så vi hoppas att många förstår det fullt ut.

Säsongen 2016/2017 gjorde Luleå Hockey en förlust på 4,9 miljoner kronor. Snart är det dags att fastställa resultatet för 2017/2018.

– Jag törs inte säga hur vi kommer landa. Vi vet inte riktigt det i dagsläget, avslutar Enbom.