Efter 1–0 borta mot Linköping i den första finalmatchen väntar ett eventuellt guldfirande på fredagen på hemmaplan.

– Det är stort att få vinna första matchen och komma hem med ett övertag. Men Linköping kommer komma ut starkt, säger Luleåstjärnan Jennifer Wakefield.

Hur ser du på den första matchen?

– Målvakterna stal showen. Vi hade några bra lägen men Schelling (Florence) spelade bra och Omberg (Maria) också. Det var verkligen en målvaktskamp. Det är svårt att få in pucken när båda är så heta.

Backen Ronja Savolainen noterades för det avgörande 1–0-målet med drygt en minut kvar att spela.

– Jag såg det ganska bra. Jag tog tekningen och åkte direkt in mot mål och såg pucken gå in just ovanför stöten. Jag blev väldigt glad och vi firade rätt hårt på isen.

Wakefield har dominerat poängmässigt i slutspelet.

På fem matcher har forwarden producerat 13 poäng (7+6).

Men i slutminuten mot Linköping kastade sig Wakefield och täckte ett backskott – och klappades om av lagkamraterna efteråt.

– Vem som helst i laget hade gjort det. Vi försvarade en ledning och det var typ 20 sekunder kvar. Då måste man kunna ta de besluten för att vinna. Jag var på rätt plats vid rätt tillfälle just då, säger Wakefield.

Vad tror du om fredagens match?

– Det kan gå lite hur som helst. Första matchen var inte vår bästa och vi har mycket mer att ge. Det ska bli fantastiskt att spela inför hemmapubliken när vi redan har sålt en massa biljetter, säger hon på torsdagseftermiddagen och fortsätter:

– Det känns som att hela staden pratar om oss. Det ska bli kul att se hur många som kommer.

Ni har fått stort stöd av både herrlaget och Luleå Basket också.

– Luleå är inte en lika stor stad som många andra vi spelar mot. Det är coolt att se hela staden sluta upp bakom oss och vi vill verkligen vinna för allihopa.

Hur stor är betydelsen av publiken?

– Jättestor. Förhoppningsvis är de högljudda och att vi kan få momentum från det.