Värvningen av Chiho Osawa är den sista pusselbiten som Fredrik Glader tänkt lägga till i bygget inför seriepremiären mot Linköping 7 september.

Han kan blicka tillbaka på en silly season där Sara Grahn ersatt Anna Amholt i mål och Ebba Berglund värvats in på backplats medan Felicia Linder och Emma Eriksson lämnat. Men framförallt är det på forwardssidan det har hänt en del.

En av de senaste säsongernas bästa målskytt, Jennifer Wakefield, har bytt Luleå mot Brynäs – samtidigt som Anja Stiefel lagt av. In har istället finska talangen Petra Nieminen, comebackande Linn Peterson och japanska Osawa värvats.

– Vi är jäkligt nöjda. Det är en bra konkurrenssituation på forwardssidan och vi är betydligt bättre förberedda för skador och sjukdomar. Vi har en bra mix och forwardssidan känns betydligt bättre, säger tränaren Fredrik Glader.

Det senaste nyförvärvet är en spelare som han haft ögonen på ett längre tag i samband med olika VM-turneringar. Efter en bra dialog med Japans förbund och Chiho Osawa själv, lyckades parterna hitta en lösning. Genom åren är det inte många japanskor som har spelat i SDHL – men Osawa är faktiskt inte först. 2014/2015 spelade landsmaninnan Yuka Hirano med AIK och stod för 5 mål och 6 assist på 26 matcher.

Vilken nivå som Osawa håller i ligan återstår att se, men Glader förväntar sig ett bra nyförvärv.

– Hon håller en hög nivå och det är därför vi tar hit henne. Hon passar perfekt till vår hockey, är en ledande spelare i Japan och har varit lagkapten i ett antal år – det blir man inte hursomhelst i Japan. En målmedveten tjej som jobbar hårt.

Främst en offensiv eller defensiv spelare?

– En tvåvägsspelare som är jäkligt duktig på att göra lagkamraterna bättre. Hon är otroligt snabb på skridskorna och kommer bidra åt båda håll. Jag tror också att hennes offensiva kvaliteter kan utvecklas mer hos oss. Här får hon en chans att vara delaktig i spelet med puck. Det roliga är att Japan spelar en intensiv hockey med bra tempo på skridskorna och det kommer passa bra in hos oss.

Samtidigt är det en lång flytt.

– Ja precis, man måste ha tålamod. Det är inte som en flytt från Övik, utan det är en helt annan kultur att komma till Sverige och vänja sig vid det. En svår omställning som det är upp till oss att hjälpa henne med.

Chiho Osawa har spelat klubblagshockey tidigare, men framförallt utvecklats via landslaget – som likt Kanada satsar mycket på resor under runt om i världen för att spela ihop sig under en längre tid. Nästa vecka landar laget i Umeå för att spela samma försäsongsturnering som Luleå. Där möts lagen två gånger och då tillhör Osawa landslaget. Sedan ansluter hon till seriepremiären.