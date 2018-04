Jukkasloppet sprint

D 9, 500 m:1) Minea Miettunen, Karihaaran visa, 2) Vega Oja, Jukkasjärvi IF, 3) Sally Johansson, Jukkasjärvi IF, 4) Nora Hennie Skog, Bjerkvik IF, 5) Amine Rydningen, Nordreisa IL, 6) Minttu Rossi, Karihaaran visa, 7) Mari Haraldstad, Ankenes skiklubb, 8) Malin Olofsson, Malmbergets AIF, 9) Ella Sørensen, Salangen IF ski, 10) Mali Simonsen, Ankenes skiklubb, 11) Freja Partapuoli, Jukkasjärvi IF, 12) Elsa Åström, Jukkasjärvi IF, 13) Ellen Hetta, IFK Kiruna, 14) Thildá-Máren Blind Juhlin, Soppero SF, 15) Nora Helene Rege, Senja ski, 16) Selma Kvandal Solberg, Ballangen ski, 17) Gry Ludvigsson, Jukkasjärvi IF,

H 9, 500 m:1) Ivar Kronholm, Luleå Gjutarens IF, 2) Arvid Olsson, Kalix SK, 3) Even K Fedreheim, Bjerkvik IF, 4) Elias Åberg, Luleå Gjutarens IF, 5) Vegard Oliver Fjellå, Medkila Skilag, 6) Hjalmar Viksten, Malmbergets AIF, 7) Mathias Eidissen, Bjerkvik IF, 8) Vincent Persson, Kalix SK, 9) Erik Hörnquist, Luleå Gjutarens IF, 10) Marius Agersborg Skånhaug, Fjell skilag, 11) Peder Kristoffersen, Ballangen ski, 12) Björn Jonsson, Malmbergets AIF, 13) Emil Mikal Kilavik, Ballangen ski,

D 10, 500 m:1) Lotta Rossi, Karihaaran visa, 2) Ella Åström, Täfteå IK, 3) Ann-Merethe Sikku, Soppero SF, 4) Milly Hansson, Malmbergets AIF, 5) Johanne Ims, Fjell skilag, 6) Thea Berglund, Bodens SK, 7) Bianca Eriksen, Manndalen UIL, 8) Lova Blind Juhlin, Soppero SF, 9) Linnèa Persson, Kalix SK, 10) Saga Persson, Kalix SK, 11) Joelina Viksten, Malmbergets AIF, 12) Hanna Elisabet Solum, Fjell skilag, 13) Elise Andrea Gyltnes, Fjell skilag, 14) Ellen Lahti, Jukkasjärvi IF, 15) My Gunnelbrand, IFK Kiruna,

H 10, 500 m:1) Nils Wallenius, IFK Umeå, 2) Örjan Børve, Salangen IF ski, 3) Emmet Malm, Skellefteå SK, 4) Daniel Helgesen, Medkila Skilag, 5) Oliver Langlete, KS Ski Lofoten, 6) Mathias Foshaug, Ankenes skiklubb, 7) Erlend Andre Kristiansen, KS Ski Lofoten, 8) Helmer Kaarle, SK Gränsen,

D 11, 500 m:1) Minna Turesson, Luleå Gjutarens IF, 2) Märta Johansson, Luleå Gjutarens IF, 3) Martine Sofie Skog, Bjerkvik IF, 4) Agnes Isaksson, Sävast Ski Team IF, 5) Edit Söderlind, IFK Kiruna, 6) Ellen Virding, Bodens SK, 7) My Blomqvist, Luleå Gjutarens IF, 8) Selma Johansson, Strömnäs GIF, 9) Vilde Christine Karlsen, Senja ski, 10) Yngvild Stenvold Simonsen, Bardu il, 11) Hanna Hansen Tuoremaa, Manndalen UIL, 12) Andrea Kristoffersen, Ballangen ski, 13) Tora Heimdal, Bardu il, 14) Mari Alsos Höglin, Medkila Skilag, 15) Andrea Løveng Monkan, Ankenes skiklubb, 16) Johanne Fedreheim, Bjerkvik IF, 17) Mari Valentine Skjönsfjell, Nordreisa IL, 18) Elina Paulin, Bodens SK, 19) Helena Johannessen, Ankenes skiklubb, 20) Tuva Selnes, Ballangen ski, 21) Elsa Norojärvi, Malmbergets AIF, 22) Emma Lambertsen, Fjell skilag, 23) Simone Bach, Nordreisa IL, 24) Sigrid Berger Vanem, Ankenes skiklubb,

H 11, 500 m:1) Alvin Svonni, Jukkasjärvi IF, 2) Christen Hansen, Ballangen ski, 3) Peder Heimdal, Bardu il, 4) August Fjelltun, Medkila Skilag, 5) Andreas Sagnes Jørgensen, Ballangen ski, 6) Steinar Osdal, Medkila Skilag, 7) Eskil Skillingstad, IF Kilkameratene, 8) Birk Jørgensen, IF Kilkameratene, 9) Martin Larsson, Älvsby IF SK, 10) Jonas Haraldstad, Ankenes skiklubb, 11) Einar Olsson, Kalix SK, 12) Theodor Engen, Bardu il, 13) Nils-Markus Marakatt, IFK Kiruna,

D 12, 500 m:1) Moa Lindgren, Täfteå IK, 2) Ida Åström, Täfteå IK, 3) Nea Malm, Skellefteå SK, 4) Agnes Säfström-Niemi, Kalix SK, 5) Emmy Johansson, Gällivare SK, 6) Mirakel Lind, Jukkasjärvi IF, 7) Sol Eirin Norum Birkeland, Senja ski, 8) Unni Häggrot, Jukkasjärvi IF, 9) Klara Johansson, Jukkasjärvi IF, 10) Ingrid Fredheim, Salangen IF ski, 11) Julia Riekkola, Luleå Gjutarens IF, 12) Elsa Eriksson, Strömnäs GIF, 13) Sofie Simonsen, Ankenes skiklubb, 14) Marina Helgesen, Medkila Skilag, 15) Ines Häggroth, Jukkasjärvi IF, 16) Aslaug Henriksen, Nordreisa IL, 17) Mona Holmer, Bjerkvik IF, 18) Turina Johansson, Jukkasjärvi IF, 19) Sunniva Börve, Salangen IF ski, 20) Frida Agersborg Skånhaug, Fjell skilag, 21) Josefin Persson, Kalix SK, 22) Ragnhild Kvandal Solberg, Ballangen ski,

H 12, 500 m:1) Tor Kronholm, Luleå Gjutarens IF, 2) Ulrik Jonsson, Strömnäs GIF, 3) Jesper Jakobsson, Gällivare SK, 4) Samuel Gustafsson, Luleå Gjutarens IF, 5) Anton Arntsen, Ballangen ski, 6) Isak Andreas Nyheim, Bardu il, 7) Noah Bakken, Tverrelvdalen IL, 8) Alexander Wärne, Bodens SK, 9) Henning Kristoffer Fjellå, Medkila Skilag, 10) Rasmus Normann, Strömnäs GIF, 11) Emil Reite, Hammerfest Skiklubb, 12) Eivind Bokalrud Fredly, KS Ski Lofoten, 13) Viggo Normann, Strömnäs GIF, 14) Olof-Hendric Sikku, Soppero SF, 15) Håvard Berger Vanem, Ankenes skiklubb, 16) Kristian Sørensen, Salangen IF ski, 17) Brynjar Sagerup, Salangen IF ski, 18) Even Sellevoll, Senja ski, 19) Viktor Blomquist, Älvsby IF SK, 20) Kevin Lindmark, Bodens SK, 21) Noah Østvik, Salangen IF ski, 22) Julian Håvardsen, Ankenes skiklubb, 23) Patrick Eidissen, Bjerkvik IF,

D 13, 800 m:1) Nora Wallenius, IFK Umeå, 2) Tuva Gulbrandsen, Bardufoss og omegn ski, 3) Isabell Åberg, Luleå Gjutarens IF, 4) Hedda Schulz, Sunderby SK, 5) Runa Bakke, Nordreisa IL, 6) Stine Storaa, Bardufoss og omegn ski, 7) Vera Vennberg, Sävast Ski Team IF, 8) Emma Antonsen, Sävast Ski Team IF, 9) Carmen Aamo, Nordreisa IL, 10) Lea Charlotte Bakken, Tverrelvdalen IL, 11) Ella Larsson, Luleå Gjutarens IF, 12) Karoline Wara, Nordreisa IL, 13) Asta Oja, Jukkasjärvi IF, 14) Ebba Marklund, Sunderby SK, 15) Lina Lantto, Gällivare SK, 16) Hilma Hansen Tuoremaa, Manndalen UIL, 17) Lisa Hörnquist, Luleå Gjutarens IF, 18) Ida Finjord, Alta IF, 19) Mathea Solberg, Manndalen UIL, 20) Kristina Lindmark, IFK Kiruna, 21) Madeleine Övrevoll, Fjell skilag, 22) Emilia Hörnström, IFK Kiruna, 23) Amanda Persson, Kalix SK, 24) Elin Paganus, IFK Kiruna,

H 13, 800 m:1) Hermod Bangstad, Nordreisa IL, 2) Sigurd Hansen, Medkila Skilag, 3) Peter Nystu, Nordreisa IL, 4) Isak Simonsen, Ankenes skiklubb, 5) Tim Lundberg, Luleå Gjutarens IF, 6) David Mathisen, Ballangen ski, 7) Helge Ims, Fjell skilag, 8) Albin Berglund, Hemmingsmarks Skidklubb, 9) Endre Negård, Salangen IF ski, 10) Simon Rydningen, Bardu il, 11) Sebastian Molund, Fjell skilag, 12) Gjermund Osdal, Medkila Skilag, 13) Simon Johannessen, Senja ski, 14) Simen Vars-Larsstuen, Bardu il, 15) Jakob Gunnare, IFK Kiruna, 16) Erik Gundersen Kvernmo, Bardu il, 17) Linus Fyrén Inga, OK Sarven, 18) Eddie Tornberg, IFK Kiruna, 19) Martin K Fedreheim, Bjerkvik IF,

D 14, 800 m:1) Nora Mikkelsen, Medkila Skilag, 2) Lisa Larsson, Älvsby IF SK, 3) Ella Turesson, Luleå Gjutarens IF, 4) Alva Isaksson, Sävast Ski Team IF, 5) Klara Granljung, Kalix SK, 6) Olivia Söderlind, IFK Kiruna, 7) Julie Bokalrud Fredly, KS Ski Lofoten, 8) Linda Hedlund, Sävast Ski Team IF, 9) Charlene Ødegaard Bakke, Ballangen ski, 10) Hanna Elisabeth Aspenes, øverbygd il, 11) Florens Bergenstråhle, IFK Kiruna, 12) Klara Kivijärvi, Luleå Gjutarens IF, 13) Andrine Hillestad, Senja ski, 14) Helene Sofie Solum, Fjell skilag, 15) Constance Talseth, Salangen IF ski,

H 14, 800 m:1) Andreas Skjelle, Medkila Skilag, 2) Noah Nylund, Medkila Skilag, 3) Oscar Säfström-Niemi, Kalix SK, 4) Albert Marjeta, Kalix SK, 5) Rolf Martin Johansen, Nordreisa IL, 6) Henry Skjönsfjell, Nordreisa IL, 7) Simen Finjord, Alta IF, 8) Nikolaj Riekkola, Luleå Gjutarens IF, 9) Torgrim Sagerup, Salangen IF ski, 10) Sune Ögren, Jukkasjärvi IF,

D 15, 800 m:1) Lisa Eriksson, Strömnäs GIF, 2) Therese Patomella, Jukkasjärvi IF, 3) Anna Sofie Andreassen, Fjell skilag, 4) Perle Nystu, Nordreisa IL, 5) Sanni Pulkkinen, Karihaaran visa, 6) Katrine Storjord Tovås, Fjell skilag, 7) Bertine Strand Töllefsen, Medkila Skilag, 8) Sigrid Kvandal Solberg, Ballangen ski, 9) Klara Vennberg, Sävast Ski Team IF, 10) Tilde Hansen Tuoremaa, Manndalen UIL, 11) Jasmine Persson, Kalix SK, 12) Melissa Frantzen, Fjell skilag,

H 15, 800 m:1) Theo Mattei, Sävast Ski Team IF, 2) Simon Markström, Luleå Gjutarens IF, 3) Adrian Rydningen, Nordreisa IL, 4) Per Anders Lind, Ballangen ski, 5) Niklas Ånesen, Nordreisa IL, 6) Marko Kukkonen, Karihaaran visa, 7) Daniel Sellevoll, Senja ski, 8) Henning Berg Frantzen, Salangen IF ski, 9) Victor Berglund, Bodens SK, 10) Ivar Fredheim, Salangen IF ski, 11) Tobias Samuelsen, Ballangen ski, 12) Oskar Johannessen, Ankenes skiklubb, 13) Håvard Björklund, Nordreisa IL, 14) Aleksander Strand Töllefsen, Medkila Skilag, 15) Edvin Olsson, Jukkasjärvi IF, 16) Rasmus Hansson, Jukkasjärvi IF,

D 16, 800 m:1) Ingeborg Hansen, Medkila Skilag, 2) Anna Jacobsen-Gaski, Bardu il, 3) Eline Hansen, Ballangen ski, 4) Minna Kukkonen, Karihaaran visa, 5) Sofia Lundkvist, Kalix SK, 6) Ariane Daleng, Salangen IF ski, 7) Elsa Holmbom, Sävast Ski Team IF,

H 16, 1000 m:1) Albin Åström, Bodens SK, 2) Viktor Majbäck, Jukkasjärvi IF, 3) Jarkko Kukkonen, Karihaaran visa, 4) Jakob Skillingstad, IF Kilkameratene, 5) Sverre Hanssen, Fjell skilag, 6) Espen Benjaminsen, IF Kilkameratene, 7) Gabriel Miernik, Malmbergets AIF,

D 17-18, 1000 m:1) Moa Majbäck, Jukkasjärvi IF, 2) Ingrid Gulbrandsen, Bardufoss og omegn ski, 3) Nelly Stenman, Älvsby IF SK, 4) Julia Albertsson, Stuguns SK, 5) Ida Storjord Tovås, Fjell skilag, 6) Vilje Gulbrandsen, Bardufoss og omegn ski, 7) Herborg Skjelle, Medkila Skilag, 8) Svea Holmbom, Sävast Ski Team IF, 9) Rebecka Persson, Luleå Gjutarens IF, 10) Oda Isaksen, LyngenKarnes IL, 11) Sara Brännström, Luleå Gjutarens IF, 12) Andrine Daleng, Salangen IF ski, 13) Ellen Nykäinen, Pajala IF, 14) Oda Andreassen, Fjell skilag, 15) Ragnhild Steilbu, Senja ski,

H 17-18, 1000 m:1) Pål Jonsson, Strömnäs GIF, 2) Filip Öberg, Kalix SK, 3) Marcus Åshovd, Fjell skilag, 4) Jesper Lindberg, Gellivare Skidallians IK, 5) Elias Mathiesen Knutsen, Innstranda IL, 6) Emil Simu, Luleå Gjutarens IF, 7) Sivert Östberg, Medkila Skilag, 8) Preben Nystu, Nordreisa IL, 9) Kristian Norum Birkelanf, Senja ski, 10) Anders Rege, Senja ski,

D 21-, 1000 m:1) Helena Lundkvist, Kalix SK,

D 19-20, 1000 m:1) Ebba Stenman, Älvsby IF SK, 2) Ellen Holmgren, Strömnäs GIF, 3) Amalie Storjord Tovås, Fjell skilag, 4) Eida Härkönen, Jukkasjärvi IF, 5) Emma Gustafsson, Bodens SK,

H 19-20, 1000 m:1) Andreas Karlsson, Kalix SK, 2) Sigve Bornö Novstad, Medkila Skilag, 3) Anton Murto, Gellivare Skidallians IK, 4) Felix Selin, IFK Kiruna,

H 21-, 1000 m:1) Gustav Johansson, Gellivare Skidallians IK, 2) Rune Skog, Bjerkvik IF, 3) Henrik Fjellborg, Gellivare Skidallians IK, 4) Erik Eriksson, Gellivare Skidallians IK, 5) Alexander Engman, Gellivare Skidallians IK,

Herrar Motion, 1000 m:1) Kjell Arne Kristiansen, Medkila Skilag, 2) Fred Arne Jacobsen, Bardu il, 3) Kenneth Daleng, Salangen IF ski, 4) Magnus Berglund, Bodens SK, 5) Bård-Gunnar Hansen, Manndalen UIL, 6) Hans-Erik Borve, Salangen IF ski, 7) Anders Paulin, Bodens SK, 8) Marin Solberg, Manndalen UIL, 9) Thomas Åström, Bodens SK,

Damer Motion, 1000 m:1) Margrete Gaski, Bardu il, 2) Susan Nelson, Bodens SK,

Kirunaspelen, stafett

H9-10, 2x1,5 km:1) Luleå Gjutarens IF lag 1 (Elias Åberg, Ivar Kronholm), 16:10.4, 2) Medkila Skilag lag 1 (Daniel Helgesen, Einar Instanes Storeng), 17:31.9, 3) KS Ski Lofoten (Erland Kristiansen, Oliver Langlete), 17:47.5, 4) Medkila Skilag lag 2 (Vegard Fjellå, Amine Rydningen), 18:55.2, 5) Narvik SK (Magnus Kvitvär Sommerseth, Lukas Melkersen Normark), 19:38.6, 6) Strömnäs/Boden (mix) (Tea Berglund, Leo Dahlberg), 20:08.5, 7) Kalix SK (Vincent Persson, Arvid Olsson), 20:16.9, 8) Bjerkvik IF (Even Fedreheim, Mathias Eidissen), 20:19.3, 9) Luleå Gjutaren/Täfteå (mix) (Erik Hörnqvist, Ella Åström), 20:31.9, 10) Bardu IL (Tinus Heimdal, Natalie Kroken), 21:32.9, 11) Fjell Skilag (Marius Skånhaug, Elise Gyltnes), 23:57.9, 12) Malmbergets AIF (Hjalmar Viksten, Björn Jonsson), 28:23.3,

D9-10, 2x1,5 km:1) Karihaaran Visa (Minea Miettunen, Lotta Rossi), 15:59.0, 2) Malmbergets AIF lag 1 (Milly Hansson, Joelina Viksten), 18:40.7, 3) Soppero SF (Anne Merethe Sikku, Lova Blind Juhlin), 18:45.9, 4) Jukkasjärvi IF lag 1 (Sally Johansson, Selma Eriksson), 19:41.6, 5) Fjell Skilag (Hanna Solum, Johanne Ims), 19:47.7, 6) Luleå Gjutarens IF (Vilma Kuokkanen, Irma Ingvarsson), 19:55.1, 6) Ankenes SK (Mari Haraldstad, Mali Simonsen), 19:55.1, 8) Kalix SK (Linnea Persson, Saga Persson), 20:03.5, 9) Salangen IF (Ella Sörensen, Eirin Heggelund), 20:37.3, 10) Jukkasjärvi IF lag 2 (Ellen Lahti, Vega Lind Oja), 20:43.5, 11) IFK Kiruna (Elvira Niva, My Gunnelbrand), 21:19.0, 12) Malmbergets AIF lag 2 (Malin Olofsson, Elina Olofsson), 23:37.5,

H11-12, 2x1,5 km:1) Strömnäs GIF lag 2 (Ulrik Jonsson, Rasmus Norman), 13:10.8, 2) Luleå Gjutarens IF lag 2 (Samuel Gustafsson, Tor Kronholm), 13:13.1, 3) Ballangen Ski (Andreas Sagnes Jörgensen, Christer Hansen), 13:41.2, 4) Bardu IL lag 2 (Isak Nyheim, Nikolai Kroken), 13:54.0, 5) Strömnäs GIF lag 1 (Viggo Norman, Elsa Eriksson), 14:03.1, 6) Gällivare SK (Jesper Jakobsson, Emmy Johansson), 14:34.3, 7) Hammerfest/Tverelvdalen (mix) (Emil Reite, Noa Bakken), 14:57.6, 8) Luleå Gjutarens IF/Sävast (mix) (Vilgot Kuokkanen, Agnes Isaksson), 15:06.7, 9) Medkila Skilag lag 2 (Steinar Osdal, Henning Fjellå), 15:17.5, 10) Ankenes SK lag 1 (Sofie Simonssen, Håvard Berger Vanem), 15:38.0, 11) Bodens SK lag 1 (Kevin Lindmark, Alexander Wärne), 15:53.4, 12) Salangen IF lag 2 (Örjan Börve, Kristian Sörensen), 15:55.0, 13) IF Kilkamratene (Birk Jörgensen, Eskil Skillingstad), 16:03.6, 14) Bardu IL lag 1 (Theodor Engen, Peder Heimdal), 16:09.8, 15) Medkila Skilag lag 1 (August Fjelltun, Aleksander Nordgård), 16:14.8, 16) Jukkasjärvi IF/IFK Kiruna (mix) (Alvin Svonni, Nils-Markus Marakatt), 16:17.9, 17) OK Sarven (Oskar Junkka, Arvid Junkka), 17:01.7, 18) Älvsby IF (Martin Larsson, Viktor Blomquist), 17:21.2, 19) Salangen IF lag 1 (Brynjar Sagerup, Noah Östvik), 17:57.1, 20) Ankenes SK lag 3 (Andrea Löveng Monkan, Mathias Foshaug), 18:00.0, 21) Ankenes SK lag 2 (Julian Håvardsen, Jonas Haraldstad), 18:20.4,

D11-12, 2x1,5 km:1) Täfteå IK (Ida Åström, Moa Lindgren), 13:04.8, 2) Luleå Gjutarens IF lag 2 (Julia Riekkola, Minna Turesson), 14:29.9, 3) Jukkasjärvi IF lag 2 (Mirakel Lind, Klara Johansson), 14:30.6, 4) Strömnäs GIF (Selma Johansson, Ellen Lundholm), 14:37.5, 5) Bjerkvik IF lag 1 (Mona Holmer, Martine Skog), 14:45.9, 6) Luleå Gjutarens IF lag 1 (Märta Johansson, My Blomqvist), 14:48.9, 7) IFK Kiruna/Jukkasjärvi IF (mix) (Edit Söderlind, Vilma Majbäck), 15:10.3, 8) Medkila Skilag lag 2 (Marina Helgesen, Bendicte Vaeng), 15:36.4, 9) Salangen IF (Ingrid Fredheim, Sunniva Börve), 16:11.7, 10) Kalix SK (Agnes Säfström Niemi, Josefine Persson), 16:16.9, 11) Bardu IL (Yngvild Steavold Simonssen, Tora Heimdal), 16:27.9, 12) Bodens SK (Elina Paulin, Ellen Virding), 16:53.8, 13) Manndalen UIL (Hanna Hansen Tuoremaa, Bianca Eriksen), 17:00.4, 14) Jukkasjärvi IF lag 1 (Turina Johansson, Ines Häggroth), 17:02.5, 15) Ballangen Ski (Andrea Kristoffersen, Tuva Selnes), 17:17.1, 16) Bjerkvik IF lag 2 (Johanne Fedreheim, Nöra Skog), 17:17.3, 17) Nordreisa IL lag 1 (Aslaug Henriksen, Mari Valentine Skjönsfjell), 17:33.0, 18) Malmbergets AIF (Elsa Norojärvi, Milly Hansson), 19:13.9, 19) Ankenes SK (Helena Johannessen, Sigrid Berger Vanem), 19:52.0, 20) Fjell Skilag (Emma Lambertsen, Frida Skånhaug), 19:56.5, 21) Medkila Skilag/Nordreisa (mix) (Mari Alsos Höglin, Simone Bach), 20:45.8,

H13-14, 2x2,8 km:1) Medkila Skilag lag 2 (Nora Mikkelsen, Noah Nylund), 16:12.1, 2) Kalix SK (Oscar Säfström Niemi, Albert Marjeta), 17:02.9, 3) Nordreisa IL lag 1 (Peter Nystu, Hermod Bangstad), 17:21.0, 4) Luleå Gjutarens IF (Nikolaj Riekkola, Tim Lundberg), 17:22.0, 5) Medkila Skilag lag 1 (Andreas Skjelle, Gjermund Osdal), 17:40.0, 6) Strömnäs GIF (Jesper Lundholm, Liam Dahlberg), 17:54.1, 7) Ankenes/Narvik (mix) (Isak Simonsen, William Ramsland), 18:32.6, 8) Fjell Skilag (Sebastian Molund, Helge Ims), 18:38.6, 9) OK Sarven/Gällivare SK (mix) (Elias Jannok, Lina Lantto), 18:43.0, 10) Bardufoss og Omegn Ski (Simen Finjord, Julian Lorentsen), 18:45.9, 11) Nordreisa IL lag 2 (Henry Skjönsfjell, Rolf Martin Johansson), 18:46.4, 12) Salangen IF (Torgrim Sagerup, Endre Negård), 18:46.7, 13) Ballangen Ski (David Mathisen, Charlene Ödegard Bakke), 19:14.6, 14) Hemmingsmark Skidklubb (Albin Berglund, Emil Berglund), 19:28.3, 15) Bardu IL lag 1 (Simen Vars Larsstuen, Simon Rydningen), 20:09.5, 16) Bardu IL lag 2 (Erik Kvernmo, Andreas Nyheim), 20:44.7, 17) KS Ski Lofoten (Julie Bokalrud Fredly, Eivind Bokalrud Fredly), 21:57.4, 18) Gällivare SK (Mårten Mäkelä, Dante Kontio), 21:59.3, 19) Senja Ski (Simon Johannesen, Even Sellevoll), 22:40.6, 20) IFK Kiruna (Jakob Gunnare, Eddie Tornberg), 22:56.4, 21) Bjerkvik IF (Martin Fedreheim, Patrick S Eidissen), 26:24.0,

D13-14, 2x2,8 km:1) Luleå Gjutarens IF lag 3 (Isabell Åberg, Ella Turesson), 18:33.4, 2) Bardufoss og Omegn Ski (Stine Storå, Tuva Gullbrandsen), 18:40.6, 3) Sävast Ski Team IF lag 1 (Alva Isaksson, Linda Hedlund), 19:19.1, 4) Sävast Ski Team IF lag 2 (Vera Vennberg, Emma Antonsen), 19:35.8, 5) Nordreisa IL lag 1 (Carmen Aamo, Karoline Wara), 19:36.1, 6) Sunderby SK (Hedda Schulz, Ebba Marklund), 20:38.8, 7) Luleå Gjutarens IF lag 2 (Lisa Hörnqvist, Ella Larsson), 20:49.6, 8) Jukkasjärvi IF lag 1 (Unni Häggroth, Asta Lind-Oja), 21:13.9, 9) Tverelvdalen IL/Alta IF (mix) (Lea Bakken, Ida Finjord), 21:29.2, 10) Kalix SK (Amanda Persson, Klara Granljung), 21:46.5, 11) Manndalen UIL (Hilma Hansen Tuoremaa, Mathea Solberg), 21:52.2, 12) Senja Ski (Sol Eirin Birkeland, Andrine Hillestad), 22:26.1, 13) IFK Kiruna lag 1 (Olivia Söderlind, Florens Bergenstråhle), 23:07.6, 14) Fjell Skilag (Madeleine Övrevoll, Helene Solum), 23:40.7, 15) IFK Kiruna lag 2 (Elin Paganus, Kristina Lindmark), 26:34.9,

H15-16, 2x2,8 km:1) Jukkasjärvi IF/OK Sarven (mix) (Viktor Majbäck, Hannes Mickelsson), 14:56.9, 2) Strömnäs GIF (Ludvig Fredriksson, Pontus Lundholm), 15:01.1, 3) Luleå Gjutarens IF (Tobias Snell, Simon Markström), 15:22.7, 4) IF Kilkamratene (Espen Benjaminsen, Jakob Skillingstad), 15:25.0, 5) Bodens SK (Victor Berglund, Albin Åström), 15:40.2, 6) Bardu IL lag 1 (Hågen Heimdal, Sevar Heimdal), 15:56.8, 7) Ballangen Ski (Per Anders Lind, Tobias Samuelsen), 16:21.1, 8) Salangen IF (Ivar Fredheim, Henning Berg Frantzen), 16:28.0, 9) OK Sarven (Henri Murto, David Lantto), 16:29.0, 10) Nordreisa IL (Håvard Björklund, Adrian Rydningen), 16:42.8, 11) Medkila Skilag (Andreas Nordgård, Aleksander Töllefsen), 16:44.7, 12) Ankenes/Narvik (mix) (Oskar Johannessen, Sondre Vallanger), 17:38.3, 13) Bardu IL lag 2 (Trym Wilhelmsen, Anna Jacobsen Gaski), 18:16.1, 14) Senja Ski/Nordreisa (Niklas Ånesen, Daniell Sellevoll), 18:22.6, 15) Malmbergets AIF (Mattias Pigg, Gabriel Miernik), 19:38.9,

D15-16, 2x2,8 km:1) Strömnäs GIF (Lisa Eriksson, Lisa Ingesson), 16:36.1, 2) Älvsby IF/Jukkasjärvi IF (mix) (Lisa Larsson, Therese Patomella), 18:09.5, 3) Ballangen Ski (Eline Hansen, Sigrid Kvandal Solberg), 18:24.0, 4) Fjell Skilag (Anna Andreassen, Katrine Tovås), 18:45.3, 5) Älvsby IF SK (Agnes Orädd, Hilda Olovsson), 19:46.5, 6) Nordreisa IL (Perle Nystu, Runa Bakke), 19:56.4, 7) Sävast Ski Team IF (Elsa Holmbom, Klara Wennberg), 20:21.2, 8) Kalix SK (Sofia Lundkvist, Jasmine Persson), 21:01.4,

H17-20, 2x(2x2,8) km:1) Gellivare Skidallians IK (Elis Murto, Anton Murto), 30:29.7, 2) Kalix SK (Andreas Karlsson, Filip Öberg), 30:43.6, 3) Medkila Skilag (Sivert Östberg, Sigve Bornö Novstad), 31:47.9, 4) Fjell Skilag (Sverre Hanssen, Marcus Åshovd), 33:55.5, 5) Senja Ski (Anders Rege, Kristian Birkeland), 35:18.3,

H senior, 2x(2x2,8) km:1) Gellivare Skidallians IK lag 1 (Gustav Johansson, Henrik Fjellborg), 30:41.7, 2) IFK Kiruna lag 1 (Bernt Niva, Felix Selin), 31:20.4, 3) Gellivare Skidallians IK lag 2 (Erik Eriksson, Alexander Engman), 32:34.6, 4) Salangen IF (Kenneth Daleng, Hans Erik Börve), 34:25.7, 5) IFK Kiruna lag 2 (Ole Juuso, Magnus Lindmark), 34:47.5, 6) Bjerkvik IF (Kai Holmer, Rune Skog), 35:33.5, 7) Sävast Ski Team (Emil Vinsa, Kenneth Isaksson), 36:17.4, 8) Medkila Skilag lag 1 (Endre Leivdal, Stian Storeng), 37:26.5, 9) Medkila Skilag lag 2 (Bård Osdal, Runar Olsen), 39:38.3, 10) Ankenes SK (Espen Johannessen, Tom Ivan Simonssen), 40:13.9, 11) Senja Ski (Håkon Brynulfsen, Odd Ivan Lorentsen), 40:36.8, 12) IF Kilkamratene (Arve Jörgensen, Frode Karlsen), 41:52.3,

D17-20, 2x(2x2,8) km:1) Bardufoss og Omegn Ski (Vilje Gulbrandsen, Ingrid Gulbrandsen), 34:39.8, 2) Jukkasjärvi IF/IFK Kiruna (mix) (Moa Majbäck, Märtha Lindmark), 36:40.5, 3) Sävast Ski Team/Stugun (mix) (Svea Holmbom, Julia Albertsson), 36:55.3, 4) Älvsby IF SK (Ebba Stenman, Nelly Stenman), 37:18.5, 5) Luleå Gjutarens IF lag gul (Hanna Lundberg, Rebecka Persson), 37:33.9, 6) Medkila Skilag (Herborg Skjelle, Bertine Töllefsen), 38:58.7, 7) Luleå Gjutarens IF lag röd (Sara Brännström, Elsa Christoffersson), 39:32.2, 8) Fjell Skilag lag 1 (Ida Tovås, Trine Skånhaug), 40:16.3, 9) Salangen IF (Andrine Daleng, Ariane Daleng), 41:39.1, 10) Fjell Skilag lag 2 (Oda Andreassen, Marte Skånhaug), 42:35.5, 11) Fjell Skilag lag 3 (Amalia Tovås, Melissa Frantzen), 47:36.5,

D senior, 2x(2x2,8) km:1) Kalix SK (Helena Lundkvist, Karin Rönnbäck), 39:04.8,

Kirunaspelen, distans

D 9, 1,5 km:1) Minea Miettunen, Karihaaran visa, 07:23, 2) Vega Oja, Jukkasjärvi IF, 07:49, 3) Nora Hennie Skog, Bjerkvik IF, 08:20, 4) Amine Rydningen, Nordreisa IL, 08:27, 5) Minttu Rossi, Karihaaran visa, 08:51, 5) Mari Haraldstad, Ankenes skiklubb, 08:51, 7) Sally Johansson, Jukkasjärvi IF, 08:57, 8) Malin Olofsson, Malmbergets AIF, 09:14, 9) Vilma Kuokkanen, Luleå Gjutarens IF, 09:16, 10) Eirin Heggelund, SIF ski, 09:28, 11) Maja Klingestål Krutrök, Pajala IF, 09:30, 12) Elvira Niva, IFK Kiruna, 09:34, 13) Ella Sørensen, Salangen IF ski, 09:40, 14) Mali Simonsen, Ankenes skiklubb, 09:54, 15) Stella Taananen, Pajala IF, 09:57, 16) Selma Kvandal Solberg, Ballangen ski, 10:08, 17) Irma Ingvarsson, Luleå Gjutarens IF, 10:20, 18) Ellen Hetta, IFK Kiruna, 10:39, 19) Freja Partapuoli, Jukkasjärvi IF, 10:41, 20) Nathalie Kroken, Bardu il, 10:59, 21) Nora Helene Rege, Senja ski, 11:27, 22) Elina Olsson, Malmbergets AIF, 19:08,

H 9, 1,5 km:1) Ivar Kronholm, Luleå Gjutarens IF, 07:50, 2) Arvid Olsson, Kalix SK, 08:39, 3) Even K Fedreheim, Bjerkvik IF, 08:46, 4) Magnus Kvitvær Sommerseth, Narvik skiklubb, 08:54, 5) Elias Åberg, Luleå Gjutarens IF, 08:57, 6) Lukas Melkersen Normark, Narvik skiklubb, 09:25, 7) Vegard Oliver Fjellå, Medkila Skilag, 09:27, 8) Leo Dahlberg, Strömnäs GIF, 10:23, 9) Hjalmar Viksten, Malmbergets AIF, 10:36, 10) Harald Gulbrandsen, Bardufoss og omegn ski, 10:54, 11) Vincent Persson, Kalix SK, 11:25, 12) Mathias Eidissen, Bjerkvik IF, 11:54, 13) Erik Hörnquist, Luleå Gjutarens IF, 12:05, 14) Marius Agersborg Skånhaug, Fjell skilag, 13:02, 15) Peder Kristoffersen, Ballangen ski, 16:49, 16) Björn Jonsson, Malmbergets AIF, 17:41, 17) Emil Mikal Kilavik, Ballangen ski, 21:01,

D 10, 1,5 km:1) Lotta Rossi, Karihaaran visa, 07:54, 2) Milly Hansson, Malmbergets AIF, 08:25, 3) Ella Åström, Täfteå IK, 08:35, 4) Bianca Eriksen, Manndalen UIL, 08:41, 5) Johanne Ims, Fjell skilag, 08:46, 6) Ann-Merethe Sikku, Soppero SF, 08:48, 7) Thea Berglund, Bodens SK, 09:27, 8) Joelina Viksten, Malmbergets AIF, 09:41, 9) Linnèa Persson, Kalix SK, 09:44, 10) Saga Persson, Kalix SK, 10:02, 11) Selma Eriksson, Jukkasjärvi IF, 10:22, 12) Lova Blind Juhlin, Soppero SF, 10:24, 13) Hanna Elisabet Solum, Fjell skilag, 10:55, 14) Ellen Lahti, Jukkasjärvi IF, 11:16, 15) My Gunnelbrand, IFK Kiruna, 11:34,

H 10, 1,5 km:1) Nils Wallenius, IFK Umeå, 07:33, 1) Örjan Børve, Salangen IF ski, 07:33, 3) Emmet Malm, Skellefteå SK, 08:04, 4) Arvid Junkka, OK Sarven, 08:24, 5) Daniel Helgesen, Medkila Skilag, 08:28, 6) Mathias Foshaug, Ankenes skiklubb, 08:33, 7) Oliver Langlete, KS Ski Lofoten, 08:47, 8) Einar Storeng Instanes, Medkila Skilag, 08:52, 9) Erlend Andre Kristiansen, KS Ski Lofoten, 09:00, 10) Tinus Heimdal, Bardu il, 09:25, 11) Helmer Kaarle, SK Gränsen, 09:39,

D 11, 2,8 km:1) Minna Turesson, Luleå Gjutarens IF, 09:18, 2) Märta Johansson, Luleå Gjutarens IF, 09:28, 3) My Blomqvist, Luleå Gjutarens IF, 09:29, 4) Martine Sofie Skog, Bjerkvik IF, 09:42, 5) Edit Söderlind, IFK Kiruna, 09:52, 6) Vilde Christine Karlsen, Senja ski, 09:57, 7) Agnes Isaksson, Sävast Ski Team IF, 10:03, 8) Ellen Lundholm, Strömnäs GIF, 10:24, 9) Tora Heimdal, Bardu il, 10:26, 10) Selma Johansson, Strömnäs GIF, 10:32, 11) Hanna Hansen Tuoremaa, Manndalen UIL, 10:33, 12) Ellen Virding, Bodens SK, 11:01, 13) Vilma Majbäck, Jukkasjärvi IF, 11:02, 14) Andrea Kristoffersen, Ballangen ski, 11:05, 15) Andrea Løveng Monkan, Ankenes skiklubb, 11:10, 16) Johanne Fedreheim, Bjerkvik IF, 11:15, 17) Yngvild Stenvold Simonsen, Bardu il, 11:19, 18) Mari Valentine Skjönsfjell, Nordreisa IL, 11:37, 19) Elina Paulin, Bodens SK, 11:46, 20) Tuva Selnes, Ballangen ski, 11:58, 21) Mari Alsos Höglin, Medkila Skilag, 12:00, 22) Helena Johannessen, Ankenes skiklubb, 12:11, 23) Hanna Teurajärvi Ylipää, Pajala IF, 12:32, 24) Elsa Norojärvi, Malmbergets AIF, 12:40, 25) Emma Lambertsen, Fjell skilag, 13:15, 26) Sigrid Berger Vanem, Ankenes skiklubb, 13:20, 27) Simone Bach, Nordreisa IL, 14:34, 28) Ida Klingestål Krutrök, Pajala IF, 18:20,

H 11, 2,8 km:1) Andreas Sagnes Jørgensen, Ballangen ski, 08:57, 2) Vilgot Kuokkanen, Luleå Gjutarens IF, 09:35, 3) Christen Hansen, Ballangen ski, 09:53, 4) Eskil Skillingstad, IF Kilkameratene, 09:58, 5) Steinar Osdal, Medkila Skilag, 10:13, 6) August Fjelltun, Medkila Skilag, 10:16, 7) Alvin Svonni, Jukkasjärvi IF, 10:20, 8) Jonas Haraldstad, Ankenes skiklubb, 10:35, 9) Birk Jørgensen, IF Kilkameratene, 10:37, 10) Peder Heimdal, Bardu il, 10:42, 11) Martin Larsson, Älvsby IF SK, 10:44, 12) Einar Olsson, Kalix SK, 11:17, 13) Theodor Engen, Bardu il, 11:21, 14) Nils-Markus Marakatt, IFK Kiruna, 11:27,

D 12, 2,8 km:1) Moa Lindgren, Täfteå IK, 08:40, 2) Ida Åström, Täfteå IK, 09:01, 3) Agnes Säfström-Niemi, Kalix SK, 09:19, 4) Mirakel Lind, Jukkasjärvi IF, 09:23, 5) Nea Malm, Skellefteå SK, 09:36, 6) Klara Johansson, Jukkasjärvi IF, 09:37, 7) Unni Häggrot, Jukkasjärvi IF, 09:47, 8) Emmy Johansson, Gällivare SK, 09:57, 9) Elsa Eriksson, Strömnäs GIF, 09:58, 10) Ingrid Fredheim, Salangen IF ski, 10:04, 11) Julia Riekkola, Luleå Gjutarens IF, 10:16, 12) Mona Holmer, Bjerkvik IF, 10:18, 13) Sol Eirin Norum Birkeland, Senja ski, 10:22, 14) Marina Helgesen, Medkila Skilag, 10:32, 15) Sofie Simonsen, Ankenes skiklubb, 10:49, 16) Benedikte Vaeng, Medkila Skilag, 10:57, 17) Turina Johansson, Jukkasjärvi IF, 11:24, 18) Aslaug Henriksen, Nordreisa IL, 11:34, 19) Ines Häggroth, Jukkasjärvi IF, 11:45, 20) Josefin Persson, Kalix SK, 12:04, 21) Frida Agersborg Skånhaug, Fjell skilag, 12:23, 22) Sunniva Börve, Salangen IF ski, 12:29, 23) Ragnhild Kvandal Solberg, Ballangen ski, 19:29,

H 12, 2,8 km:1) Tor Kronholm, Luleå Gjutarens IF, 08:39, 2) Ulrik Jonsson, Strömnäs GIF, 08:50, 3) Isak Andreas Nyheim, Bardu il, 09:10, 4) Jesper Jakobsson, Gällivare SK, 09:22, 5) Anton Arntsen, Ballangen ski, 09:32, 6) Samuel Gustafsson, Luleå Gjutarens IF, 09:54, 7) Viggo Normann, Strömnäs GIF, 09:59, 8) Nikolai Kroken, Bardu il, 10:07, 9) Olof-Hendric Sikku, Soppero SF, 10:10, 10) Eivind Bokalrud Fredly, KS Ski Lofoten, 10:13, 11) Rasmus Normann, Strömnäs GIF, 10:14, 12) Noah Bakken, Tverrelvdalen IL, 10:22, 13) Alexander Wärne, Bodens SK, 10:29, 14) Aleksander Nordgård, Medkila Skilag, 10:30, 15) Henning Kristoffer Fjellå, Medkila Skilag, 10:33, 16) Emil Reite, Hammerfest Skiklubb, 10:36, 17) Kristian Sørensen, Salangen IF ski, 10:38, 18) Theo Hadebrant, SK Gränsen, 10:45, 19) Even Sellevoll, Senja ski, 11:00, 20) Håvard Berger Vanem, Ankenes skiklubb, 11:01, 21) Oskar Junkka, OK Sarven, 11:45, 22) Kevin Lindmark, Bodens SK, 12:06, 23) Noah Østvik, Salangen IF ski, 12:58, 24) Viktor Blomquist, Älvsby IF SK, 13:14, 25) Julian Håvardsen, Ankenes skiklubb, 13:18, 26) Patrick Eidissen, Bjerkvik IF, 15:48,

D 13, 2,8 km:1) Tuva Gulbrandsen, Bardufoss og omegn ski, 08:27, 2) Nora Wallenius, IFK Umeå, 08:54, 3) Karoline Wara, Nordreisa IL, 09:19, 4) Lina Lantto, Gällivare SK, 09:26, 5) Carmen Aamo, Nordreisa IL, 09:29, 6) Isabell Åberg, Luleå Gjutarens IF, 09:32, 7) Vera Vennberg, Sävast Ski Team IF, 09:48, 8) Stine Storaa, Bardufoss og omegn ski, 09:52, 9) Emma Antonsen, Sävast Ski Team IF, 09:53, 10) Hilma Hansen Tuoremaa, Manndalen UIL, 09:57, 11) Runa Bakke, Nordreisa IL, 09:59, 12) Hedda Schulz, Sunderby SK, 10:01, 13) Ebba Marklund, Sunderby SK, 10:09, 14) Asta Oja, Jukkasjärvi IF, 10:14, 15) Ella Larsson, Luleå Gjutarens IF, 10:20, 16) Ida Finjord, Alta IF, 10:27, 17) Mathea Solberg, Manndalen UIL, 10:37, 17) Lea Charlotte Bakken, Tverrelvdalen IL, 10:37, 19) Lisa Hörnquist, Luleå Gjutarens IF, 10:43, 20) Wilja Johansson, OK Sarven, 11:00, 21) Kristina Lindmark, IFK Kiruna, 11:09, 22) Madeleine Övrevoll, Fjell skilag, 11:23, 23) Amanda Persson, Kalix SK, 13:40,

H 13, 2,8 km:1) Tim Lundberg, Luleå Gjutarens IF, 08:24, 2) Peter Nystu, Nordreisa IL, 08:26, 3) Helge Ims, Fjell skilag, 08:41, 4) Isak Simonsen, Ankenes skiklubb, 08:56, 5) Sigurd Hansen, Medkila Skilag, 08:57, 6) David Mathisen, Ballangen ski, 09:08, 7) Hermod Bangstad, Nordreisa IL, 09:10, 8) Emil Berglund, Hemmingsmarks Skidklubb, 09:16, 9) Gjermund Osdal, Medkila Skilag, 09:17, 10) Sebastian Molund, Fjell skilag, 09:18, 11) Simon Rydningen, Bardu il, 09:20, 12) Albin Berglund, Hemmingsmarks Skidklubb, 09:30, 13) Endre Negård, Salangen IF ski, 09:36, 14) Liam Dahlberg, Strömnäs GIF, 09:39, 15) Linus Fyrén Inga, OK Sarven, 10:32, 16) Simon Johannessen, Senja ski, 10:33, 17) Simen Vars-Larsstuen, Bardu il, 10:35, 18) Erik Gundersen Kvernmo, Bardu il, 10:49, 19) Eddie Tornberg, IFK Kiruna, 10:59, 20) Jakob Gunnare, IFK Kiruna, 11:09, 21) Mårten Mäkelä, Gällivare SK, 11:14, 22) Martin K Fedreheim, Bjerkvik IF, 11:55,

D 14, 2,8 km:1) Ella Turesson, Luleå Gjutarens IF, 08:37, 2) Alva Isaksson, Sävast Ski Team IF, 08:52, 3) Nora Mikkelsen, Medkila Skilag, 09:06, 4) Lisa Larsson, Älvsby IF SK, 09:07, 5) Charlene Ødegaard Bakke, Ballangen ski, 09:30, 6) Klara Granljung, Kalix SK, 09:38, 7) Olivia Söderlind, IFK Kiruna, 09:54, 8) Linda Hedlund, Sävast Ski Team IF, 10:02, 9) Julie Bokalrud Fredly, KS Ski Lofoten, 10:14, 10) Hanna Elisabeth Aspenes, øverbygd il, 10:28, 11) Helene Alsos Höglin, Medkila Skilag, 10:39, 12) Andrine Hillestad, Senja ski, 10:54, 13) Helene Sofie Solum, Fjell skilag, 11:03, 14) Constance Talseth, Salangen IF ski, 11:18, 15) Florens Bergenstråhle, IFK Kiruna, 11:20,

H 14, 2,8 km:1) Noah Nylund, Medkila Skilag, 07:36, 2) Oscar Säfström-Niemi, Kalix SK, 08:01, 3) Jesper Lundholm, Strömnäs GIF, 08:22, 4) Andreas Skjelle, Medkila Skilag, 08:25, 5) Albert Marjeta, Kalix SK, 08:28, 6) Nikolaj Riekkola, Luleå Gjutarens IF, 08:41, 7) Rolf Martin Johansen, Nordreisa IL, 09:12, 7) Simen Finjord, Alta IF, 09:12, 9) Torgrim Sagerup, Salangen IF ski, 09:15, 10) Elias Jannok, OK Sarven, 09:17, 10) William Ramsland, Narvik skiklubb, 09:17, 12) Johannes Skillingstad, IF Kilkameratene, 09:41, 13) Julian Lorentsen, Bardufoss og omegn ski, 09:46, 14) Henry Skjönsfjell, Nordreisa IL, 09:49, 15) Dante Kontio, Gällivare SK, 10:00, 16) Sune Ögren, Jukkasjärvi IF, 10:20,

D 15, 2x3,5 km:1) Lisa Eriksson, Strömnäs GIF, 22:30, 2) Therese Patomella, Jukkasjärvi IF, 24:54, 3) Sanni Pulkkinen, Karihaaran visa, 25:02, 4) Katrine Storjord Tovås, Fjell skilag, 27:17, 5) Bertine Strand Töllefsen, Medkila Skilag, 27:47, 6) Hilda Olovsson, Älvsby IF SK, 28:12, 7) Perle Nystu, Nordreisa IL, 28:13, 8) Sigrid Kvandal Solberg, Ballangen ski, 29:07, 9) Anna Sofie Andreassen, Fjell skilag, 29:36, 10) Klara Vennberg, Sävast Ski Team IF, 32:48, 11) Tilde Hansen Tuoremaa, Manndalen UIL, 35:39, 12) Melissa Frantzen, Fjell skilag, 37:35,

H 15, 2x3,5 km:1) Theo Mattei, Sävast Ski Team IF, 20:48, 2) David Lantto, OK Sarven, 22:07, 3) Simon Markström, Luleå Gjutarens IF, 22:30, 4) Per Anders Lind, Ballangen ski, 23:03, 5) Hågen Heimdal, Bardu il, 23:15, 6) Victor Berglund, Bodens SK, 23:23, 7) Adrian Rydningen, Nordreisa IL, 23:26, 8) Henning Berg Frantzen, Salangen IF ski, 23:30, 9) Henri Murto, OK Sarven, 23:44, 10) Håvard Björklund, Nordreisa IL, 24:11, 11) Oskar Johannessen, Ankenes skiklubb, 24:30, 12) Tobias Samuelsen, Ballangen ski, 24:43, 13) Marko Kukkonen, Karihaaran visa, 24:47, 14) Trym Eirik Wilhelmsen, Bardu il, 24:49, 15) Ivar Fredheim, Salangen IF ski, 25:04, 16) Aleksander Strand Töllefsen, Medkila Skilag, 25:16, 17) Niklas Ånesen, Nordreisa IL, 25:25, 18) Daniel Sellevoll, Senja ski, 25:59, 19) Sondre Thoresen Vallanger, Narvik skiklubb, 27:56,

D 16, 2x3,5 km:1) Ingeborg Hansen, Medkila Skilag, 24:05, 2) Hanna Lundberg, Luleå Gjutarens IF, 24:45, 3) Lisa Ingesson, Strömnäs GIF, 24:55, 4) Eline Hansen, Ballangen ski, 26:21, 5) Sofia Lundkvist, Kalix SK, 27:44, 6) Agnes Orädd, Älvsby IF SK, 28:26, 7) Elsa Holmbom, Sävast Ski Team IF, 30:27, 8) Ariane Daleng, Salangen IF ski, 31:48, 9) Martina Alnelind, Bodens SK, 33:05, 10) Celine Ödegaard Bakke, Ballangen ski, 39:12,

H 16, 2x3,5 km:1) Viktor Majbäck, Jukkasjärvi IF, 21:10, 2) Hannes Mickelsson, OK Sarven, 21:12, 3) Jarkko Kukkonen, Karihaaran visa, 21:33, 4) Albin Åström, Bodens SK, 21:38, 5) Jakob Skillingstad, IF Kilkameratene, 21:39, 6) Pontus Lundholm, Strömnäs GIF, 21:46, 7) Tobias Snell, Luleå Gjutarens IF, 22:43, 8) Sevat Heimdal, Bardu il, 23:06, 9) Andreas Nordgård, Medkila Skilag, 23:10, 10) Sverre Hanssen, Fjell skilag, 23:16, 11) Ludvig Fredriksson, Strömnäs GIF, 23:33, 12) Simon Eriksson, Kalix SK, 26:58, 13) Gabriel Miernik, Malmbergets AIF, 30:18, 14) Mattias Pigg, Malmbergets AIF, 31:40,

D 17-18, 3x3,5 km:1) Ingrid Gulbrandsen, Bardufoss og omegn ski, 34:45, 2) Moa Majbäck, Jukkasjärvi IF, 35:19, 3) Vilje Gulbrandsen, Bardufoss og omegn ski, 38:23, 4) Julia Albertsson, Stuguns SK, 39:27, 5) Oda Isaksen, LyngenKarnes IL, 39:39, 6) Nelly Stenman, Älvsby IF SK, 39:55, 7) Sara Brännström, Luleå Gjutarens IF, 40:06, 8) Svea Holmbom, Sävast Ski Team IF, 40:48, 9) Ellen Nykäinen, Pajala IF, 41:06, 10) Herborg Skjelle, Medkila Skilag, 42:01, 11) Andrine Daleng, Salangen IF ski, 44:24, 12) Rebecka Persson, Luleå Gjutarens IF, 44:38, 13) Oda Andreassen, Fjell skilag, 44:41, 14) Ragnhild Steilbu, Senja ski, 45:19,

H 17-18, 3x3,5 km:1) Pål Jonsson, Strömnäs GIF, 30:36, 2) Eelis Murto, Gellivare Skidallians IK, 32:52, 3) Jesper Lindberg, Gellivare Skidallians IK, 33:08, 4) Preben Nystu, Nordreisa IL, 34:05, 5) Marcus Åshovd, Fjell skilag, 34:27, 6) Filip Öberg, Kalix SK, 34:32, 7) Anders Rege, Senja ski, 34:47, 8) Sivert Östberg, Medkila Skilag, 35:03, 9) Elias Mathiesen Knutsen, Innstranda IL, 35:54, 10) Emil Simu, Luleå Gjutarens IF, 37:40, 11) Kristian Norum Birkelanf, Senja ski, 37:56,

D 19-20, 3x3,5 km:1) Ebba Stenman, Älvsby IF SK, 37:58, 2) Ellen Holmgren, Strömnäs GIF, 40:12, 3) Märtha Lindmark, IFK Kiruna, 41:20, 4) Trine Agersborg Skånhaug, Fjell skilag, 44:15, 5) Karin Rönnbäck, Kalix SK, 45:23, 6) Marte Agersborg Skånhaug, Fjell skilag, 52:19,

H 19-20, 3x3,5 km:1) Anton Murto, Gellivare Skidallians IK, 31:51, 2) Sigve Bornø Novstad, Medkila Skilag, 32:04, 3) Andreas Karlsson, Kalix SK, 32:40, 4) Felix Selin, IFK Kiruna, 32:44, 5) Evert Wester, Jukkasjärvi IF, 43:17,

D 21-, 3x3,5 km:1) Helena Lundkvist, Kalix SK, 37:10,

H 21-, 4x3,5 km:1) Henrik Fjellborg, Gellivare Skidallians IK, 41:49, 2) Bernt Niva, IFK Kiruna, 44:05, 3) Gustav Johansson, Gellivare Skidallians IK, 44:43, 4) Alexander Engman, Gellivare Skidallians IK, 44:57, 5) Rune Skog, Bjerkvik IF, 44:59, 6) Mats Riekkola, Luleå Gjutarens IF, 45:50, 7) Emil Vinsa, Sävast Ski Team IF, 46:51, 8) Erik Eriksson, Gellivare Skidallians IK, 51:51,

Damer Motion, 2x3,5 km:1) Hege Nilssen, Bjerkvik IF, 27:10, 2) Ingrild Osdal, Medkila Skilag, 31:06, 3) Susan Nelson, Bodens SK, 31:57,

Herrar Motion, 3x3,5 km:1) Kenneth Daleng, Salangen IF ski, 33:54, 2) Kjell Arne Kristiansen, Medkila Skilag, 34:46, 3) Hans-Erik Borve, Salangen IF ski, 38:53, 4) Ole Juuso, IFK Kiruna, 39:00, 5) Endre Leivdal, Medkila Skilag, 39:28, 6) Anders Nordgård, Medkila Skilag, 39:50, 7) Espen Johannessen, Ankenes skiklubb, 40:02, 8) Stian Storeng, Medkila Skilag, 40:16, 9) Kai Holmer, Bjerkvik IF, 40:23, 10) Bård-Gunnar Hansen, Manndalen UIL, 40:24, 11) Frode Strøm, Narvik skiklubb, 40:34, 12) Kay Gyltnes, Fjell skilag, 40:39, 13) Odd-Ivan Lorentsen, Senja ski, 42:20, 14) Bård Osdal, Medkila Skilag, 42:52, 15) Håkon Brynjulfsen, Senja ski, 44:59, 16) Tom Ivan Simonsen, Ankenes skiklubb, 46:49, 17) Martin Solberg, Manndalen UIL, 47:24, 18) Arve Jørgensen, IF Kilkameratene, 48:10, 19) Pål Skillingstad, IF Kilkameratene, 51:27,