KLASS D Bergsutmaningen 7.5 km: 1) Therese Sandberg,Ersnäs IF, 38:55, 2) Marie Klasson,Luleå CK Triathlon, 44:51, 3) Cecilia Carlsson, Malmbergets AIF, 46:36.

KLASS H Bergsutmaningen 7.5 km: 1) Jonny Hatt, Gällivare Endurence, 31:12, 2) Björn Strömgren, 36:08.

KLASS Tjej 5:an 5 km: 1) Therese Patomella, Jukkasjärvi IF, 22:04, 2) Maria Larsson, Ersnäs IF, 22:49, 3) Louise Wikman, 30:15, 4) Wilma Gunnari, 31:24, 5) Margareta Öderyd, 33:37.

KLASS P 16-17 5 km: 1) Aleksi Pirtikoski, Kalix SK, 19:47, 2) Edwin Lundbäck, 19:52, 3) Simon Eriksson, Överkalix IF, 20:04.

KLASS Damer Motion 5 km: 1) Anna Taavola, Korpilombolo GIF, 25:20, 2) Kristina Starck Enman, 28:16, 3) Kajsa Ridbäck, Narkens IF, 33:27, 4) A-C Sundberg, Exporterade ÖKx-bor, 35:53.

KLASS Herrar Motion 5 km: 1) Anders Johansson, 22:31, 2) Erik Karlsson, Grelsbyn, 22:56, 3) Hans Gedda, 30:29, 4) Hans Nilsson, Boden, 45:53.

KLASS Tjej 10:an 10 km: 1) Kristin, SAIF, 40:07, 2) Anna Nordin, Lulekamraterna, 41:51, 3) Moa Majbäck, Jukkasjärvi IF, 41:56, 4) Anna Lindgren, Råneå SK, 42:24, 5) Teija, Soukolojärvi, 46:37, 6) Marie Andersson, Gällivare Endurence, 48:59, 7) Emelie Sigelind, Gällivare Endurance, 50:25.

KLASS M 23 10 km: 1) Gustav Uusihannu, Bergnäsets AIK, 34:54 2) Peter Larson, Lulekamraterna, 35:25, 3) Marcus Nilsson, Lulekamraterna, 35:32, 4) Jakob Sandström, Överkalix IF, 38:30, 5) Tomas Törevall, Gällivare Endurance, 39:47, 6) Petter Johansson, Sävast Ski Team, 40:05, 7) Kenny Westerberg, LKAB Fritid, 43:51.

KLASS M 35 10 km: 1) Daniel Larson, Överkalix IF, 36:55, 2) Tomas Pekkari, Jalles TC, 39:17.

KLASS M 40 10 km: 1) Andreas Nilsson, Sävast Ski Team, 37:58, 2) Magnus Ljungström, IFK Ålund, 44:39, 3) Mathias Lyngmark, Gällivare Endurence, 45:32.

KLASS M 45 10 km: 1) Mats Riekkola, Team Lindbäcks, 35:00, 2) Glenn Lund, Gällivare Endurance, 37:27, 3) Anders Grahn, Kalix FI, 45:12.

KLASS M 55 10 km: 1) Juhani Laakkonen, N88, 40:58, 2) Peter, 47:11.

KLASS M 60 10 km: 1) Stefan Nilsson, Lulekamraterna, 55:08.

KLASS M 65 10 km: 1) Kjell Åkemalm, Nilivaara IS, 46:14.

KLASS Damer Motion 10 km: 1) Mia Mäki, Lidingö, 47:50, 2) Anna Nilsson, 48:45.

KLASS Herrar Motion 10 km: 1) Morgan, 40:03, 2) Mattias Larsson, 45:20, 3) Peter Karlsson, 45:40, 4) Peter Hannu, 5) Johan Sundin, 51:16.

KLASS F 8-9 1 km: 1) Hilda Hellner Hågstrand, OK Ravinen, 4:28 2) Thyra Johansson, Jukkasjärvi IF, 4:55, 3) Alma Beck Andersson, 4:58, 4) Lova Persson, Överkalix IF, 4:59, 4) Wilma Johansson, IFK Luleå, 4:59, 6) Elina, 5:04, 7) Iris, Överkalix IF, 5:24, 8) Ester Brännström, Överkalix IF, 5:34, 9) Sonja Grahn, Kalix FI, 5:36, 10) Malin Olofsson, Malmbergets AIF, 6:02, 11) Ester Blomstedt, Överkalix IF, 6:10, 12) Elsa Bergman, 6:13.

KLASS P 8-9 1 km: 1) Karl Kristoffersson, OK Sarven, 4:16, 2) Vidar Larsson, 4:29, 3) Philip Fredriksson, Luleå Gjutarens IF, 4:30, 4) Johannes Törnkvist, 5:05, 5) Hilding Cedering, Överkalix IF, 5:11, 6) Axel Karlsson, Grelsbyn, 5:17.

KLASS F 10-11 1 km: 1) Anna Påve, 4:39, 2) Milly Hansson, Malmbergets AIF, 4:50.

KLASS P 10-11 1 km: 1) Odin Larsson, 4:14, 2) Alfonso Beck Andersson, 4:15, 3) Edvin,Sävast Ski Team, 4:40, 4) Rio Påve, 4:46, 5) Robel Tekle, Överkalix IF, 4:56.

KLASS F 14-15 3 km: 1) Klara Vennberg, Sävast Ski Team, 14:16, 2) Ella Johansson, Sävast Ski Team, 14:29.

KLASS P 14-15 3 km: 1) Alexander Enman, 11:15, 2) Nikolaj Riekkola, Luleå Gjutarens IF, 11:26, 3) Birra Usma, Överkalix IF, 12:18, 4) Melvin Fornelid, Lövångers BK, 17:31.

KLASS F 12-13 2 km: 1) Vera Vennberg, Sävast Ski Team, 8:33, 2) Emmy Johansson, Gällivare SK, 8:50.

KLASS P 12-13 2 km: 1) Jonathan Enman, 8:39, 2) Axel Nilsson, Överkalix IF, 10:02.

