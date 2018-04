Herrar, lördag

H 17-: 1) Gustav Lundbäck, Luleå AK, 1:37.68, 2) Carl Jonsson, Klövsjö Alpina, 1:38.11, 3) Filip Vennerström, Sundsvalls SLK, 1:38.50, 4) Pirmin Hacker, ASKOE Klippitztoerl - Kaernten, 1:38.59, 5) Dan Axel Grahn, Östersund-Frösö SLK, 1:38.99, 6) Jesper Brändholm, Sälens IF, 1:39.38, 7) Raphael Haaser, SV Achensee - Tirol, 1:39.57, 8) Hannes Grym, Storklintens AK Skalp, 1:39.92, 9) Marlon Sjoberg, Grifk Alpine, 1:40.07, 10) Tobias Hedström, Duveds IF, 1:40.12, 11) Joel Koehler, SC Nymphenburg, 1:40.29, 12) Miikka Mankinen, Ruka Slalom, 1:40.48, 13) David Larsson, Luleå AK, 1:40.86, 14) Joona Piirainen, Helsinki Ski Club, 1:41.18, 15) Otto Salmenkivi, Helsinki Ski Club, 1:41.48, 16) Morten Engvoll, Bardu Alpinkl, 1:41.72, 17) Oscar Holmgren, Sollentuna SLK, 1:41.88, 18) Niklas Jarvikare, Hyss, 1:41.91, 19) Simon Breitfuss Kammerlander, Kondor, 1:42.21, 20) Björn Gabrielsson, IFK Falun, 1:42.52, 21) Olof Hedelin, Saltsjöbadens SLK, 1:42.55, 22) Jesper Persson, Östersund-Frösö SLK, 1:42.57, 23) Gustav Dalmalm, Sollentuna SLK, 1:42.59, 24) Axel Lindqvist, Sundsvalls SLK, 1:42.89, 25) Philip Lönnberg, Bollnäs AK, 1:42.96, 26) Johan Silfält, Valfjällets SLK, 1:43.01, 27) Johan Klein, Kiruna BK, 1:44.20, 27) Simen Kufaas, Tromsoe Sk, 1:44.20, 29) Emil Keranen, Hyvinkaan Slalomseura Sukkula, 1:45.86, 30) Joel Åkerström, Östersund-Frösö SLK, 1:46.22, 31) Kalle Wallgren, IF Hudik Alpin, 1:47.37, 32) Jon Mikkel Lindberg, Hyvinkaan Slalomseura Sukkula, 1:48.08, 33) Jacob Bergmark, Djurgårdens IF AF, 1:49.41, 34) William Fjällberg, UHSK Umeå SK, 1:50.07, 35) Isak Öhman, UHSK Umeå SK, 1:50.37, 36) Filip Johansson, Östersund-Frösö SLK, 1:50.43, 37) Maximillian Karbach, Tärna IK Fjällvinden, 1:50.68, 38) Sebastian Nordlander, Kramfors AK, 1:51.11, 39) Simon Pedersen, Sollentuna SLK, 1:51.69, 40) Vincent Fosser, Landskrona SC, 1:54.19, 41) Alexander Alm, Sollentuna SLK, 1:56.70, 42) Jesper Mansner, Imatran Urheilijat, 1:56.85, 43) Aaron Lindström, SK Vitesse, 1:57.30, 44) Fredrik Nivre, Uppsala SLK, 1:58.20, 45) Lukas Rosenqvist, Sollentuna SLK, 1:58.77, 46) Anton Tukiainen, Turun Slalomseura, 2:00.58, 47) Hugo Bäsén, Uppsala SLK, 2:00.65, 48) David Grönholm, Uppsala SLK, 2:04.21, 49) Egil Löthman, Sollentuna SLK, 2:08.44,

Damer, lördag

D 17-: 1) Sarah List, Union SK SPK St Corona, 1:45.16, 2) Julia Toiviainen, Santa Claus Ski Team, 1:45.34, 3) Sara Lindström, UHSK Umeå SK, 1:45.84, 4) Moa Clementson, Uppsala SLK, 1:46.19, 5) Hedda Martelleur, Uppsala SLK, 1:47.02, 6) Moa Boström Mussener, Uppsala SLK, 1:47.25, 7) Julia Digerfors, Sollentuna SLK, 1:47.37, 8) Lisa Olsson, Saltsjöbadens SLK, 1:47.44, 9) Tyra Collombin, Fernie Alpine ski team, 1:47.50, 10) Ida Candert, Täby SLK, 1:47.74, 11) Matilda Holmberg, Malungs SLK, 1:48.05, 12) Ebba Kling Andersson, IFK Borlänge Alpin, 1:48.22, 13) Lisa Bostrom, Vasa Skidclubb, 1:48.27, 14) Louise Wedin, Edsbyns IF Alpina Förening, 1:48.32, 15) Nellie Pierre, Sundsvalls SLK, 1:48.44, 16) Sini Kemppinen, Levi Ski club, 1:48.65, 17) Emma Arledal, Mälaröarnas Alpina SK, 1:49.14, 18) Amanda Stenberg, Mälaröarnas Alpina SK, 1:49.47, 19) Alexandra Bauer, IFK Mora AK, 1:49.95, 20) Lina Rynlid, Storklintens AK Skalp, 1:50.49, 21) Alexandra Schwalbe, Sollentuna SLK, 1:50.62, 22) Heidi Merisalo, Lahden Hiihtoseura, 1:51.67, 23) Cemine Starrost, Täby SLK, 1:52.24, 24) Anna Lidberg, Kils SLK, 1:52.34, 25) Alina Pejok, Kiruna BK, 1:54.86, 26) Elin Petterson, Idre SK, 1:55.58, 27) Emelie Utterström, IFK Arvidsjaur AK, 1:55.78, 28) Victoria Dalkarl, Vora If, 1:56.04, 29) Lovisa Razpotnik, Västerås Slalomklubb, 1:56.63, 30) Ylva Gunnarsson, Tärna IK Fjällvinden, 1:58.06, 31) Elin Bäccman, Karlstads SLK, 1:58.36, 32) Filippa Andersson, Täby SLK, 1:59.15, 33) Wilma Bengtsson, Sundsvalls SLK, 1:59.17, 34) Florentina Frölander, Huddinge SK AF, 1:59.63, 35) Madeleine Andersson, Örebro SLF, 2:00.83, 36) Elin Rudh, Östersund-Frösö SLK, 2:03.68, 37) Tova Alenius, Åre SLK, 2:03.90, 38) Hanna Fransson, Järvsö IF, 2:03.97, 39) Stina Antman, Västerås Slalomklubb, 2:04.57, 40) Julia Nordström, Boge SLK, 2:04.83, 41) Eira Hjartardottir, Östersund-Frösö SLK, 2:09.81, 42) Linn Larsson, Storklintens AK Skalp, 2:10.06, 43) Andrine Jenssen, Tromsoe Sk, 2:14.72, 44) Athena Goumas, IFK Arvidsjaur AK, 2:26.61,

Herrar, söndag

H 17-: 1) Carl Jonsson, Klövsjö Alpina, 1:37.75, 2) Gustav Lundbäck, Luleå AK, 1:38.68, 3) Tobias Hedström, Duveds IF, 1:39.42, 4) Dan Axel Grahn, Östersund-Frösö SLK, 1:39.55, 5) Filip Vennerström, Sundsvalls SLK, 1:39.61, 6) Jesper Brändholm, Sälens IF, 1:39.67, 7) Teddy Takki, Grifk Alpine, 1:39.97, 8) Wilhelm Hedenberg, UHSK Umeå SK, 1:40.08, 9) Pirmin Hacker, ASKOE Klippitztoerl - Kaernten, 1:40.19, 10) Turo Torvinen, Santa Claus Ski Team, 1:40.35, 11) Niklas Jarvikare, Hyss, 1:40.55, 12) David Larsson, Luleå AK, 1:40.56, 13) Tim Gavett, Green Mountain valley school, 1:40.59, 14) Joel Koehler, SC Nymphenburg, 1:40.94, 15) Lukas Karlberg, Mälaröarnas Alpina SK, 1:41.05, 16) Saku Aho, Ruka Slalom, 1:41.10, 17) Johan Klein, Kiruna BK, 1:41.27, 17) Miikka Mankinen, Ruka Slalom, 1:41.27, 19) Simon Breitfuss Kammerlander, Kondor, 1:41.50, 20) Gustav Dalmalm, Sollentuna SLK, 1:41.51, 21) Oscar Holmgren, Sollentuna SLK, 1:41.63, 22) Otto Salmenkivi, Helsinki Ski Club, 1:41.68, 23) Alfred Olsson, Vemdalens IF, 1:41.90, 24) Fabian Nyman, Sälens IF, 1:42.37, 25) William Jonsson, Klövsjö Alpina, 1:43.98, 26) Simen Kufaas, Tromsoe Sk, 1:45.01, 27) Joel Åkerström, Östersund-Frösö SLK, 1:45.50, 28) Mikael Semdahl, Malungs SLK, 1:45.80, 29) William Hansson, Mälaröarnas Alpina SK, 1:46.62, 30) Emil Keranen, Hyvinkaan Slalomseura Sukkula, 1:47.06, 31) Wilhelm Wikstrom, Grankulla Ifk alpine, 1:47.14, 32) Oliver Bergklint-Törnros, Saltsjöbadens SLK, 1:47.89, 33) Jon Mikkel Lindberg, Hyvinkaan Slalomseura Sukkula, 1:48.12, 34) Isak Öhman, UHSK Umeå SK, 1:48.87, 35) Rickard Forsman, Malungs SLK, 1:48.90, 36) Isac Hedström, Duveds IF, 1:49.23, 37) William Fjällberg, UHSK Umeå SK, 1:49.61, 38) Maximillian Karbach, Tärna IK Fjällvinden, 1:50.81, 39) Noah Rask, Boge SLK, 1:51.36, 39) Haakon Hansen, Ankenes Alpinklubb, 1:51.36, 41) Joel Dalmalm, Sollentuna SLK, 1:51.62, 42) Victor Bodén, Östersund-Frösö SLK, 1:51.82, 43) Edwin Lundbäck, Kalix AK, 1:52.07, 44) Erik Voss-Schrader, Täby SLK, 1:52.26, 45) Linus Olsson, Valfjällets SLK, 1:53.10, 46) Simon Norum, Sortland Alpinklubb, 1:53.22, 47) Edvard Furuhjelm, Grifk Alpine, 1:53.36, 48) Jesper Mansner, Imatran Urheilijat, 1:53.38, 49) Kevin Selling, IFK Mora AK, 1:53.48, 50) Eric Asplund, Mullsjö Alpina SK, 1:53.56, 51) Christopher Kervén, Huddinge SK AF, 1:53.89, 52) Måns Pejok, Kiruna BK, 1:54.31, 53) Linus Nordin, Täby SLK, 1:54.38, 54) Erik Moberg, Karlstads SLK, 1:55.96, 55) Alexander Alm, Sollentuna SLK, 1:55.99, 56) Jacob Thorsander, Nolby Alpina SK, 1:56.02, 57) Fabian Lundquist, Saltsjöbadens SLK, 1:58.19, 58) Lukas Rosenqvist, Sollentuna SLK, 1:59.08, 59) Hugo Bäsén, Uppsala SLK, 1:59.57, 60) Anton Tukiainen, Turun Slalomseura, 2:00.44, 61) David Segelman, Djurgårdens IF AF, 2:08.39,

Damer, söndag

D 17-: 1) Julia Toiviainen, Santa Claus Ski Team, 1:45.26, 2) Moa Clementson, Uppsala SLK, 1:45.46, 3) Hedda Martelleur, Uppsala SLK, 1:46.15, 4) Hilla Hannola, Santa Claus Ski Team, 1:46.23, 5) Lisa Olsson, Saltsjöbadens SLK, 1:46.43, 6) Hanna Larsson Nathhorst, Mälaröarnas Alpina SK, 1:47.16, 7) Tyra Collombin, Fernie Alpine ski team, 1:47.23, 8) Louise Wedin, Edsbyns IF Alpina Förening, 1:47.88, 9) Amanda Stenberg, Mälaröarnas Alpina SK, 1:48.76, 9) Matilda Holmberg, Malungs SLK, 1:48.76, 11) Alexandra Bauer, IFK Mora AK, 1:49.28, 12) Cemine Starrost, Täby SLK, 1:49.55, 13) Trine Bruvoll, Ankenes Alpinclub, 1:49.70, 14) Linnea Bergman, Luleå AK, 1:49.71, 15) Alina Pejok, Kiruna BK, 1:49.81, 16) Victoria Dalkarl, Vora If, 1:49.83, 17) Ebba Kling Andersson, IFK Borlänge Alpin, 1:49.85, 18) Elin Petterson, Idre SK, 1:49.86, 19) Vaar Havnes Thurmann-Moe, Sportsklubben Rival, 1:51.16, 20) Lovisa Razpotnik, Västerås Slalomklubb, 1:51.21, 21) Ebba Eneqvist, Saltsjöbadens SLK, 1:51.65, 22) Elin Bäccman, Karlstads SLK, 1:51.74, 23) Madeleine Andersson, Örebro SLF, 1:56.52, 24) Filippa Andersson, Täby SLK, 1:58.37, 25) Angelika Larsson, Täby SLK, 1:58.45, 26) Moa Arnesson, Karlstads SLK, 2:00.25, 26) Moa Ryberg, Täby SLK, 2:00.25, 28) Florentina Frölander, Huddinge SK AF, 2:00.95, 29) Julia Nordström, Boge SLK, 2:02.39, 30) Ramona Molnstrand, Örebro SLF, 2:03.11, 31) Eira Hjartardottir, Östersund-Frösö SLK, 2:07.12, 32) Linn Larsson, Storklintens AK Skalp, 2:08.54, 33) Julia Lundgren, Klövsjö Alpina, 2:11.12, 34) Matilda Krypsjö, Storklintens AK Skalp, 2:13.35, 35) Athena Goumas, IFK Arvidsjaur AK, 2:23.31,