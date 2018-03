V65-1, 2140 meter: 1) Gatelink, Hanna Olofsson, 16,3 (45) 2) Make Me Rich, 17,1 (349) 3) Lilla Longleg, 17,1 (278) 4) Mellby Fake, 16,5 (44) 5) Tiia Tempest, 17,3 (108) 6) All My Dreams, 16,8 (479) 7) Lili Sisu, 16,8 (252) 8) The One and Only, 16,8 (190). Opl: Rio Crowe (27), Liketomoveitmoveit (117), La Cream (515), Alvena Unn Di (300), Crown Ecus d13g (349). Tvilling(2/8): 81,80. Trio(8-2-1): 1493,26. Odds: 4,53. Plats: 2,18-9,73-8,79. Strukna: 7 och 15.

Noterat, V65-1: Gatelink i dödens. Svarade attack när Mellby Fake anföll från andrapar utvändigt 800 meter från mål. Gatelink gled undan över upploppet på övertygande vis. Mellby Fake tröttnade in på upploppet. Lilla Longleg till spets. Slagen halvvarvet från mål. Rio Crowe i fjärdepar utvändigt

V65-2, 1640 meter 1) Guli Storm, Gustav Andersson, 25,3 (77) 2) Rote Jon, 25,5 (384) 3) Blås Undan, 25,8 (31) 4) Sjeikens Gull, 26,9 (149) 5) Kleppe Manden, 27,1 (469) 6) Stilig, 26,1 (537) 7) Art Nattfari, 27,3g (419). Opl: Lill Evert (489), Tangen Didrik (554), Storsjarmören d9g (25), Loke Faks d11g (47). Tvilling(5/6): 40,18. Trio(5-6-9): 635,01. Odds: 7,73. Plats: 2,43-3,35-1,62. Struken: 12.

Noterat, V65-2: Guli Storm i tredjepar utvändigt. Skuggade Blås Undan när denne tog upp jakten på ledande Sjekens Gull från tredjepar utvändigt varvet från mål. Guli Storm avgjorde på bra sätt över upploppet. Blås Undan fångade in ledaren men kunde inte svara vinnarens slutattack. Rote Jon följde med i draget bakom vinnaren runt slutsvängen. Kunde inte utmana på allvar. Galopp från start för Storsjarmören och Loke Faks.

V65-3, 2140 meter: 1) Staro Liberty, Mauri Jaara, 16,4 (14) 2) Lasting Spell, 15,9 (87) 3) Clear Eyes, 16,3 (272) 4) King Journey, 16,5 (895) 5) Tommasi, 16,6 (526) 6) B.W.L.Timekeeper, 16,8 (185) 7) Absolut Arctica, 16,9 (103) 8) Hippokrates F., 18,7 (426). Opl: Queen Rick (475), Kice (984), Adrianne H. (86), Furioso Duo (669), Forza Sting dug (901), Variety Show dug (293). Tvilling(2/7): 7,62. Trio(2-7-5): 60,54. Odds: 1,45. Plats: 1,26-2,12-2,67. Struken: 15.

Noterat, V65-3: Staro Liberty spårade från start till mål. Var aldrig hotad. Lasting Spell kördes fram i rygg på ledaren från sitt tillägg. Hängde med bra. Clear Eyes i tredjepar invändigt. Följde med på bra sätt. Hippokrates F i andrapar utvändigt. Aldrig med chans. Galopp för bland andra Variety Show.

V65-4, 2640 meter auto: 1) Chintana Bananas, Antero Heinonen, 15,6 (582) 2) K.B.Millanson, 16,4 (180) 3) Willy Fog, 16,6 (212) 4) Beaufort, 16,6 (164) 5) Titan Rain, 16,9 (50) 6) Bluehouse's Power, 16,9g (441) 7) Poulter, 17,0 (605). Opl: George Birdland (29), Albiorix (68), Tommaso America (529), Likeonway d11g (51), Inbyprinsen dug (74). Tvilling(3/4): 426,00. Trio(4-3-1): 5840,13. Odds: 58,20. Plats: 11,15-5,61-5,75.

Noterat, V65-4: Chintana Bananas i vinnarhålet långt bakom George Birdland. Chantanas hamnade sedan i tredjepar invändigt när Likeonway tog upp jakten på ledaren. George Birdland tröttnade på sista långsidan. Chintanas Bananas passerade Likeonway och försvann till överlägsen seger. Likonway galopperade i början av upploppet. Willy Fog saxade sig mellan hästar över upploppet. Avslutade vasst till andraplatsen. KB Millanson invändigt som tredjehäst. Knep platsen. Beaufort gav sig iväg från kön varvet från mål. Bra som fyra efter ett tungt slutvarv i spåren. Inbyprinsen i fjärdepar invändigt. Galopp i början av upploppet.

V65-5, 2140 meter: 1) Don Juan Sisu, Mauri Jaara, 15,8 (35) 2) Samuel Sisu, 16,6 (51) 3) Pocket Rocket, 16,8 (620) 4) Wasa Windy, 16,9 (166) 5) Replay Pellini, 16,3 (76) 6) Rally Esset, 16,4 (44) 7) Tarabuso Jet, 16,5 (289). Opl: Gustav K. (684), Lawless Laday (259), Jetline (250), Ocean Face (522), Ängens Airman d11g (50). Tvilling(3/12): 10,05. Trio(12-3-2): 395,46. Odds: 3,58. Plats: 1,75-1,93-13,27. Struken: 10.

Noterat, V65-5: Don Juan Sisu i femtepar utvändigt. Gav sig iväg i spåren varvet från mål. Kopplade grepp i början av upploppet. Stark prestation. Rally Esset forcerades mot ledningen efter vida spår runt första sväng. Tog över kommandot från Pocket Rocket efter 600 meter. Drog hårt men tröttnade i början av upploppet. Samuel Sisu i tredjepar invändigt. Kom loss mitt i slutsvängen. Vreds ut flera spår och spurtade starkt till andraplatsen. Tarabuso Jet i andrapar utvändigt. Vreds ut till attack 700 meter från mål. Tidigt slagen. Replay Pellini i tredjepar utvändigt. Drog fram vinnaren över sista långsidan. Slagen i början av upploppet.

V65-6, 2140 meter auto: 1) Remote Control, Petteri Joki, 14,6 (37) 2) Victory Streamline, 14,9 (95) 3) Patricia Bishop, 15,1 (39) 4) O.F.V.Continue, 15,1 (362) 5) Sambucus P.R., 15,2 (68) 6) Aztec Boko, 15,4 (466) 7) Gilmour, 15,4 (483). Opl: Protector (39), Kossu Sisu (482), Hamtaro (225), Merry Broline (146), All In F.I. dvändg (469). Tvilling(1/4): 16,56. Trio(4-1-7): 97,53. Odds: 3,72. Plats: 1,76-1,91-1,75

Noterat, V65-6: Remote Control till spets. Fick bestämma. Drog undan över sista långsidan när utvändigt Protector tröttnade. Remote Control fick en lucka och höll undan enkelt. Victory Streamline invändigt. Spurtade vasst till andraplatsen efter sen lucka. Patricia Bishop i andrapar utvändigt. Fick chansen för sent sedan hon fastnat bakom en trött Protector och en utvändig Hamtaro.

Övriga lopp:

Lopp 7, 2640 meter: 1) Storspjuver, Jens Eriksson, 31,4 (42) 2) Bläs Laban, 30,8 (134) 3) Guli Castor, 31,7 (27) 4) Troll Odin, 32,7g (32) 5) Hornnes Tore, 33,0 (155) 6) Hustvet Lyn, 32,6 (99) 7) Nygårds Gullan, 34,9g (281) 8) Lejans Huligan, 36,6g (383). Opl: Charmig d7g (269). Tvilling(3/7): 16,10. Trio(3-7-8): 107,12. Odds: 4,22. Plats: 1,52-2,27-1,56.

Lopp 8, 2140 meter: 1) Abrystir, Roger Nilsson, 18,6 (57) 2) Sefina, 17,9 (38) 3) Imma Hanover, 18,8 (57) 4) Kejsare Zon, 18,9 (425) 5) Timetoleaveagain, 18,9 (167) 6) Feminista Am, 18,2g (67) 7) Findus Sisu, 19,3 (268) 8) Let's Dance L.A., 19,4 (444). Opl: Höwings Xerxes d9g (38), Västerbo Daiquiri d10g (111). Tvilling(8/10): 12,63. Trio(8-10-6): 152,81. Odds: 5,78. Plats: 1,65-1,31-2,13.

Lopp 9, 2140 meter auto: 1) Maniac Face, Krister Söderholm, 17,2 (173) 2) Vienna, 17,4 (100) 3) Yakari, 17,4 (82) 4) Stuart Little, 17,5 (64) 5) Kasper Sånna, 17,5 (86) 6) Unbeaten Light, 17,6 (326) 7) Devour Ås, 17,7g (126) 8) Carpe Diem Sisu, 17,9 (245). Opl: Attention Now (61), Priceless Ace (566), Jo Jo Gunne (247), Fleur Magique (31), Chandon (676). Tvilling(5/15): 85,02. Trio(15-5-6): 1978,59. Odds: 17,35. Plats: 3,53-2,66-3,14. Strukna: 8 och 14.